Detienen en Azuqueca a tres personas que se dieron a la fuga tras robar baterías en un camión en la A-2

Baterías robadas en un camión en una estación de servicio de la A-2. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a tres personas en la autovía A-2, en el término municipal de Azuqueca de Henares, y ha recuperado 55 baterías que presuntamente habrían sustraído de un camión que se encontraba estacionado en un área de servicio de la Autovía del Nordeste.

Los hechos que han motivado estas detenciones tenían lugar tras recibir aviso en el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil al ser avistada una furgoneta que se había dado a la fuga del área de servicio sita en el kilómetro 107 de la A-2, cuyos ocupantes presuntamente habrían cometido un robo en el semirremolque de un camión, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Inmediatamente, la Central Operativa de Servicio disponía un dispositivo de servicio en el que participaban varias patrullas del servicio de Seguridad Ciudadana y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que ha culminado con la interceptación de la furgoneta y con la detención de sus ocupantes a la altura del kilómetro 38 de la Autovía A-2 en el término municipal de Azuqueca de Henares.

Los presuntos autores de los hechos han sido interceptados tras circular cerca de 70 kilómetros por la A-2 a gran velocidad, sin el alumbrado reglamentario y haciendo caso omiso de las indicaciones de los agentes hasta el momento de la detención, poniendo en grave riesgo la vida de los agentes y la de otros usuarios de la vía.

Una vez interceptada la furgoneta, esta iba ocupada por tres individuos, con edades comprendidas entre los 21 y los 23 años, que transportaban 55 baterías de vehículo que habrían sustraído del camión.