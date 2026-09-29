Detienen a dos personas e investigan a un menor por robar 5.000 kilos de almendra ecológica en Cuenca

Archivo - Almendros. - DIPUTACION ALBACETE - Archivo

CUENCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de los servicios preventivos establecidos por la Comandancia de Cuenca para la prevención de sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, ha detenido a dos personas mayores de edad e investiga a un menor por su presunta participación en dos delitos de robo con fuerza y una tentativa de robo, cometidos en las localidades de Iniesta y Ledaña (Cuenca).

La investigación se inició el pasado mes de agosto, tras la denuncia de un vecino de Iniesta por la sustracción de unos 2.000 kilos de almendra ecológica, que se encontraban en una parcela vallada para su secado. Posteriormente se tuvo conocimiento de otros dos hechos delictivos en la localidad de Ledaña, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Las inspecciones realizadas en ambos lugares permitieron obtener diversos indicios que hicieron sospechar que los hechos podían estar relacionados. Fruto del refuerzo de la vigilancia en la zona y de la colaboración ciudadana se lograba interceptar dos furgonetas sospechosas que habían accedido nuevamente a la explotación a través del vallado. En su interior eran localizados diversos objetos e indicios que relacionaban a sus ocupantes con los hechos investigados.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha procedido a la detención de dos adultos y a la investigación de un menor como presuntos autores de dos robos con fuerza en las cosas y otro más en grado de tentativa.