Detienen a un varón por cultivar diez plantas de marihuana en una vivienda en Fuentesbuenas

CUENCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 35 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública en la localidad conquense de Fuentesbuenas, perteneciente a Villas de La Ventosa.

La investigación llevada a cabo por efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Tarancón se inició durante el pasado mes de septiembre, cuando los agentes descubrieron que una vivienda, dentro del casco urbano de la localidad de Fuentesbuenas, albergaba una plantación de marihuana, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Tras las vigilancias y gestiones practicadas, la Guardia Civil pudo identificar a un varón con antecedentes por hechos similares y domicilio en Torrejón de Ardoz (Madrid), que hacía uso y disfrute de la propiedad donde se ubicaba la plantación.

Por todo ello, la Guardia Civil ha desmantelado la plantación en la que se han localizado 10 plantas con una altura aproximada de dos metros y medio y 23 kilogramos brutos de peso, en su última fase de crecimiento y maduración, próximas a su recolección. Por este motivo, se ha procedido a la detención del morador como supuesto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana.

Efectivos de la Compañía de Tarancón han instruido las pertinentes diligencias que, junto al detenido y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cuenca.