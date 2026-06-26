Detonado sin incidencias el obús de la Guerra Civil hallado en la vía de servicio de la A-2 en Algora

Imagen de Algora en Google Maps. - GOOGLE

GUADALAJARA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obús de la Guerra Civil que ha sido hallado este viernes en la vía de servicio de la autovía A-2, dentro del término municipal de Algora, en la provincia de Guadalajara, ha sido detonado sin incidencias en una cantera cercana al punto donde se encontró.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el hallazgo ha tenido lugar a las 8.28 horas en el kilómetro 112 de la A-2, en sentido Barcelona.

Tras el hallazgo, se ha dado aviso a la Guardia Civil y posteriormente a los Tedax para que se hicieran cargo del artefacto.