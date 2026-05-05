La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara traslada la celebración del Corpus al 14 de junio por la visita del Papa a Madrid

26 April 2026, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV presides over the Holy Mass with Priestly Ordinations, at St Peter's Basilica in the Vatican. Photo: Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Press/dpa - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA

GUADALAJARA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz Martorell, ha comunicado el traslado de la solemnidad del Corpus Christi en la diócesis al domingo 14 de junio de 2026, con motivo de la visita apostólica del papa León XIV a Madrid.

La decisión responde a la proximidad geográfica de la diócesis con los espacios habilitados en la capital de España para la celebración prevista el domingo 7 de junio y busca facilitar la participación de fieles, parroquias y comunidades diocesanas en los actos presididos por el Santo Padre.

En un comunicado, el obispo explica que "la solemnidad del Corpus Christi se traslada al domingo 14 de junio" en toda la diócesis. No obstante, señala también que aquellas parroquias que deseen mantener la celebración el domingo 7 de junio deberán comunicarlo previamente al Obispado.

Asimismo, Ruiz Martorell invita a toda la comunidad diocesana a acompañar espiritualmente la visita apostólica del Papa y a rezar "para que el viaje apostólico del Santo Padre produzca abundantes frutos en la vida y la misión de la Iglesia".