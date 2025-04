Diputación Albacete aportará 20.000 euros para apoyar la consecución del reto para alcanzar el Reto 104H de Tobarra

ALBACETE, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, acompañado del vicepresidente, Fran Valera, ha mantenido un encuentro con integrantes de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra: José Manuel Cano, su presidente; Antonio Martínez, el vicepresidente; y Eduardo Martínez, tesorero de la asociación.

Una cita en la que se ha confirmado el apoyo de la Institución provincial para hacer posible el 'Reto 104H', llamado a ser uno de los eventos culturales y turísticos más singulares del país esta Semana Santa, según ha informado la Corporación provincial en nota de prensa.

Este respaldo se formalizará mediante un convenio de colaboración por el que la Diputación aportará 20.000 euros a este "ambicioso e ilusionante" proyecto que se pondrá en marcha en la localidad albacetense, con 104 horas ininterrumpidas de toque de tambor (desde el Miércoles Santo a las 16.00 horas hasta la medianoche del Domingo de Resurrección) divididas en 416 turnos de quince minutos llamados a hacer historia, nuevamente, alrededor del Monumento al Tambor de Tobarra, ubicado en el cruce de la avenida de la Constitución y de la calle Reina Sofía de la localidad.

"En cada redoble de tambor hay identidad, hay personas que, generación tras generación, han mantenido viva una tradición que hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Creo que apoyar este reto no es solo apostar por la cultura, sino por el orgullo de un pueblo y por el dinamismo de una provincia en la que apostamos mucho por mirar a sus raíces para no dejar de avanzar", ha señalado Cabañero durante el encuentro, en el que Martínez, Cano y Martínez, cada uno con su particular emoción, le han detallado el trabajo que hay detrás de cada detalle que enmarca esta iniciativa que preparan con ilusión desde hace mucho tiempo.

Y es que, impulsado por la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra, el Reto 104H aspira a ser un hito de proyección nacional e internacional, reuniendo a más de 400 personas que, organizadas en esos turnos (ya cubiertos), mantendrán sonando de forma ininterrumpida durante cuatro días y medio un mismo tambor, protagonista clave en esta historia que, por supuesto, también ha 'visitado' el Palacio Provincial, llenándolo de uno de los sonidos más característicos de la Semana Santa provincial.

El presidente de la Diputación ha reconocido esta iniciativa como "una gran oportunidad", también para impulsar el turismo, fortalecer la economía local y proyectar al mundo la riqueza cultural de los pueblos. Una cita que, además de un evento singular, ha calificado como "un homenaje colectivo a quienes han hecho de la tamborada una seña de identidad y un símbolo compartido para tanta gente a lo largo del tiempo", ha señalado Cabañero.

TRADICIÓN, COMUNIDAD Y FUTURO

El presidente provincial ha puesto en valor el esfuerzo de todas las personas implicadas en este proyecto, especialmente de quienes trabajan durante todo el año en mantener vivas estas tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones.

"El Gobierno de la Diputación está, una vez más, apoyando lo que nos une, lo que nos identifica y lo que nos hace una provincia única", ha concluido Cabañero.

El 'Reto 104H' se celebrará del 16 al 20 de abril y será retransmitido en directo en las redes sociales de la asociación, convirtiéndose en una experiencia colectiva llamada a dejar huella en la historia reciente de Tobarra y de toda la provincia de Albacete.