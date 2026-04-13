La Diputación de Albacete entrega este miércoles la Medalla de Oro de la Provincia al periodista Pedro Piqueras

El periodista Pedro Piqueras. - José Ramón Hernando - Europa Press

ALBACETE 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete celebrará este miércoles, 15 de abril, la entrega de la Medalla de Oro, de Honor y Gratitud de la Provincia al periodista albaceteño Pedro Piqueras, en un acto que tendrá lugar a las 11.00 horas en el Claustro del Centro Cultural La Asunción.

La Medalla de Oro es el máximo reconocimiento que concede la institución provincial y se otorga únicamente en ocasiones excepcionales, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Su concesión a Pedro Piqueras fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno del 18 de enero de 2024, a propuesta del presidente de la Diputación, Santi Cabañero, reconociendo así una trayectoria profesional de más de cinco décadas vinculada al rigor informativo, al compromiso con la verdad y a la cercanía con la ciudadanía.

La Diputación distingue con esta Medalla la contribución de Pedro Piqueras al periodismo español, así como su papel como referente de una forma de comunicar basada en la responsabilidad, la serenidad y el respeto a los hechos.

A lo largo de más de 50 años de trayectoria en medios como prensa escrita, radio y televisión, el periodista ha sido una de las voces más reconocibles del panorama informativo nacional, acercando a millones de personas la actualidad diaria con un estilo marcado por la claridad, la credibilidad y la empatía.

Junto a su dimensión profesional, la institución subraya su estrecho vínculo con la provincia de Albacete, que ha llevado siempre consigo, proyectando su identidad y contribuyendo a dar visibilidad a su realidad, su cultura y su gente.

TRAYECTORIAS QUE ENGRANDECEN LA PROVINCIA

Tal y como establece el Reglamento de Honores y Distinciones, esta Medalla distingue a aquellas personas cuya labor alcanza relevancia nacional y contribuye, al mismo tiempo, a enaltecer el nombre de la provincia.

En este sentido, la figura de Pedro Piqueras se suma a un palmarés que reconoce trayectorias diversas pero unidas por un denominador común: haber contribuido, desde distintos ámbitos, a proyectar Albacete y a hacerlo crecer.

Desde la aprobación en pleno, la institución ha trabajado para adaptar la fecha de entrega a la agenda del periodista, haciendo posible la celebración de este acto en el que estará acompañado por familiares, amistades, compañeros y compañeras de profesión, así como representantes institucionales y de la sociedad albacetense.

La ceremonia contará, además, con la participación del también periodista Manuel Campo Vidal, encargado de realizar la semblanza del homenajeado desde la estrecha amistad que les une.

El Claustro de La Asunción acogerá así un acto que reunirá a distintas generaciones y ámbitos en torno a la figura de Pedro Piqueras, en reconocimiento a una trayectoria que ha trascendido lo profesional para convertirse en motivo de orgullo colectivo para toda la provincia.