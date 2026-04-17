La Diputación de Albacete incorpora un remanente de 9 millones de euros que aumenta las partidas para los ayuntamientos

El vicepresidente provincial, Fran Valera, durante el pleno. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha aprobado con unanimidad este viernes en su pleno una incorporación de remanentes a su tesorería de unos 9 millones de euros, lo que permitirá aumentar iniciativas como Dipualba Responde en 5 millones de cara a financiar partidas para los ayuntamientos de la provincia.

El vicepresidente, Francisco Valera, ha reseñado que "es un día importante para quienes somos alcaldes y concejales por la importancia que tienen estas cantidades que nos van a llevar a cubrir necesidades en nuestros municipios", recordando que la financiación se repartirá de manera lineal entre los ayuntamientos según el número de habitantes y con discriminación positiva para aquellos que padecen menor población o más dispersión.

Valera ha detallado que el incremento permite también aumentar la asignación para los consistorios de más de 20.000 habitantes, que ahora alcanzará el total de 600.000 euros, cuando comenzó en sus inicios con una cantidad de 100.000 euros.

Los remanentes también doblarán la convocatoria para contratación de personal, ha apuntado el vicepresidente, "algo importante de cara al volumen de trabajo por el aumento de población de los pueblos en verano".

Además, se destinará un millón de euros para la intervención del parque de bomberos de Almansa y medio millón para las sociedades de cazadores de cara a enfrentarse al crecimiento de conejos en la provincia, tal y como se propuso en el pleno anterior.

El Partido Popular ha presentado durante la sesión una moción para dotar a la Zona de Salud de La Roda de una uvi móvil con soporte vital avanzado y médico, una medida que el diputado popular, Grande González, ha asegurado que "podría salvar vidas" a la vez que tildaba de "parche" el anuncio de la Junta de Comunidades por el cuál ampliaba el servicio de la zona con una uvi, pero sin médico.

El diputado socialista, Francisco García, ha señalado la crítica como "partidista" y ha puesto en duda el compromiso de los populares con la sanidad al recordar que cuando ellos gobernaban "los recortes eran manifiestos". No obstante, la moción ha sido aprobada por unanimidad.

Vox ha presentado una moción de cara a destinar dos millones de euros para la rehabilitación de los cementerios de la provincia que ha decaído por el voto contrario del PSOE.

Valera ha justificado su voto en contra por una mera cuestión de "facilitar burocracia".

"Desde la Diputación damos cada vez más cuantías a los ayuntamientos y dejamos que sean ellos los que decidan con su propia autonomía en qué priorizarlas", ha aclarado el vicepresidente, que ha pedido "abandonar el medallismo por el pragmatismo" y "centralizar convocatorias" para ahorrar trabajo a los consistorios.

Aunque el PP ha votado a favor de la moción, ha validado los argumentos del equipo de Gobierno.

Durante los ruegos y preguntas, tanto Vox como los populares han pedido una rectificación sobre las bases de la convocatoria del procedimiento de selección para las plazas de cabo y sargento que se votó en el pleno del 5 de marzo, debido a que el partido socialista anunció que se habían votado por unanimidad, cuando los dos partidos de la oposición votaron en contra.

Además, ambos partidos han pedido explicaciones por el proceso de selección, que han descrito de "chapuza" y de padecer "falta de transparencia", al aparecer en el sistema informático parte del temario meses antes de que las bases estuvieran aprobadas.

Valera ha negado la existencia de "enchufismo" o falta de transparencia, alegando que el temario, que "es oficial y cualquiera puede acceder a él con dos clicks", se subió al sistema de cara a que los profesionales informáticos de la institución pudieran preparar una herramienta de IA para elegir las preguntas de forma aleatoria de cara a la prueba.

"Es la primera vez que en la Diputación se hacía de esta manera y son criterios justos, pero ante estas dudas a los cuatro días de que surgiera el incidente convocamos una mesa informativa para dar cuenta", ha recordado el vicepresidente.

Durante la sesión se han sacado adelante por unanimidad otras medidas como la modificación de puestos de trabajo RPT personal laboral y cambios en los presupuestos solicitados por ayuntamientos como Villatoya, Mahora o Bienservida.

PSOE y PP también han aprobado la adenda al convenio de la Universidad de Castilla-La Mancha para el fomento de la Agenda 2030 en proyectos de desarrollo local, al que Vox se ha opuesto.