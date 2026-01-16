La Diputación de Ciudad Real afrontará con celeridad la atención a los PID y las ayudas a las áreas de autocaravanas

Celebración del pleno de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real atenderá con "la máxima celeridad posible" al programa de monitores de Puntos de Inclusión Digital (PID) y pondrá en marcha la línea de ayudas destinada al mantenimiento de la red provincial de áreas de autocaravanas, compromisos que ha ratificado durante el primer pleno ordinario del ejercicio 2026 el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde.

Valverde ha realizado sendos anuncios en el turno de ruegos y preguntas, tras un orden del día que incluía dejar sin efecto parte del acuerdo plenario de diciembre de 2025 relativo a la amortización de puestos vacantes del Complejo Hospitalario del Carmen, un asunto que ha sido aprobado por unanimidad.

En respuesta a la interpelación formulada por el diputado provincial Jesús Manuel Ruiz, el presidente de la Diputación ha anunciado "de manera clara y expresa" la continuidad del programa de monitores PID durante todo el año 2026 y su prolongación en 2027. Valverde ha subrayado que los ayuntamientos "no deben tener ninguna duda" sobre la disponibilidad de esta línea de subvenciones, que se articulará a través de las sucesivas convocatorias del Plan de Empleo provincial.

Ha defendido la utilidad del programa, orientado al acompañamiento digital de la ciudadanía y al refuerzo de la digitalización municipal, y ha recalcado que "todos los ayuntamientos han podido contar con profesionales cualificados", cumpliéndose así los compromisos adquiridos por el Equipo de Gobierno. En este sentido, ha precisado que la convocatoria actualmente en vigor es la primera de un conjunto de actuaciones que se desplegarán a lo largo del ejercicio presupuestario.

Por su parte, el portavoz socialista, José Manuel Bolaños, ha centrado su intervención en el retraso de la línea de ayudas para el mantenimiento de las áreas de autocaravanas. Al respecto, Valverde ha reconocido que la convocatoria no pudo publicarse en 2025, tal y como estaba previsto, y ha asumido este retraso como una responsabilidad del Equipo de Gobierno.

No obstante, ha anunciado que la primera convocatoria de ayudas a municipios que se publicará en 2026 será, precisamente, la destinada a las áreas de autocaravanas, en cuanto los servicios técnicos lo permitan. Ha explicado que la acumulación de trabajo del área de Subvenciones --con cerca de 110 millones de euros tramitados y 14 convocatorias publicadas entre noviembre y diciembre-- ha obligado a priorizar la revisión y justificación de ayudas ya concedidas.

Valverde ha reafirmado el apoyo de la Diputación a una red "pionera y estratégica para el turismo rural y la lucha contra la despoblación", y ha mostrado su disposición a consensuar con los grupos políticos el importe y los criterios de concesión de las ayudas, "siempre desde la lógica y la proporcionalidad". Asimismo, ha avanzado que se estudiará la posibilidad de que la convocatoria cubra también gastos no atendidos del ejercicio anterior, si así lo permiten los informes técnicos y de intervención.

DIARIO LANZA

Por su parte, la diputada Vanessa Irla ha planteado varias cuestiones sobre la situación económica del Diario Lanza, a las que ha respondido la vicepresidenta primera de la Diputación y presidenta de su Consejo de Administración, María Jesús Pelayo, quien ha reiterado que no está prevista ninguna modificación de crédito extraordinaria en 2026 y ha recordado que el periódico "pertenece a esta institución, ahora y antes".

La vicepresidenta ha destacado, además, los datos de audiencia del medio público, que cierra 2025 como el diario nativo digital más leído de Castilla-La Mancha, con un crecimiento del 108 por ciento en lectores en un solo año. Pelayo ha puesto en valor el trabajo de la plantilla y el objetivo de reducir progresivamente la dependencia presupuestaria.

En su intervención final, Valverde ha subrayado que, aunque el primer pleno del año cuenta tradicionalmente con menor carga de acuerdos, "el control y la fiscalización al Equipo de Gobierno forman parte esencial del contenido de las sesiones plenarias".

Por ello, ha defendido la convocatoria del pleno y el debate generado como expresión normal de la actividad democrática de la institución, frente a la apreciación que ha hecho Bolaños relativa a que ha sido el grupo socialista con sus preguntas quien ha dado contenido a la sesión.

"NUEVOS INCUMPLIMIENTOS"

Desde el Grupo Socialista han lamentado tener que estrenar el año político hablando de "nuevos incumplimientos", una situación que refleja la falta de gestión del actual equipo de gobierno. "Hoy este pleno tiene contenido gracias a las preguntas del Grupo Socialista", han señalado, poniendo en valor el papel de la oposición en el control y la fiscalización de la acción de gobierno.

"La claridad y firmeza de las preguntas planteadas por el Grupo Socialista han llevado al propio Miguel Ángel Valverde a pedir disculpas públicamente por no haber cumplido algunos de los compromisos adquiridos durante el pasado año, entre ellos la situación de las áreas de autocaravanas", apuntan desde el PSOE.

El portavoz socialista José Manuel Bolaños ha defendido que las áreas de autocaravanas no tienen color político porque pertenecen a los municipios, gobierne quien gobierne, y que se construyeron con el compromiso de contar con el apoyo de la Diputación para su mantenimiento.

Bolaños ha recordado que Valverde anunció el 8 de enero de 2025 una línea de ayudas para el mantenimiento de las áreas de autocaravanas, "un compromiso que no se ha cumplido en todo el año, poniendo en riesgo la continuidad de la red provincial". "Una situación que afecta especialmente a los municipios más pequeños, que no pueden asumir por sí solos los costes de mantenimiento".

Asimismo, ha advertido del riesgo real de que la red provincial de áreas de autocaravanas se deteriore o incluso desaparezca si no se actúa con rapidez, recordando que se trata de una red pionera, la más extensa de Europa, con un importante impacto en el turismo rural y en la lucha contra la despoblación, que se puso en marcha con el anterior equipo de Gobierno socialista.

Durante el pleno, según el PSOE, también se han recordado otros incumplimientos del equipo de Gobierno, como ocurrió con la convocatoria de ayudas a Protección Civil, "que tras dos años de retraso solo se aprobó gracias a la insistencia del Grupo Socialista y además llegó recortada a una tercera parte de lo anunciado inicialmente, entre otros ejemplos".

Los diputados socialistas han subrayado la importancia del trabajo de la oposición, recordando que su función es controlar la gestión del equipo de Gobierno y defender los intereses de los ayuntamientos. "Ante los incumplimientos de PP y Vox, los 12 diputados y diputadas socialistas han conseguido arrancar compromisos reales que benefician directamente a los municipios, que es para lo que estamos trabajando".