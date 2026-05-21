Diputación Ciudad Real aprueba 3,5 millones para municipios afectados por lluvias pese a críticas de sectarismo del PSOE

Pleno ordinario de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ciudad Real ha celebrado un pleno extraordinario este jueves en el que se ha aprobado el expediente de modificación de crédito destinado a financiar un paquete de ayudas de emergencia por valor de 3,5 millones de euros para los municipios afectados por los fenómenos meteorológicos adversos registrados a principios de año por el paso de varias borrascas, que ha salido adelante con el voto a favor del equipo de Gobierno, PP y Vox, y el voto en contra del Grupo Socialista.

Un Grupo Socialista que ha rechazado la propuesta tars acusar al equipo de Gobierno de PP y Vox de "mentir descaradamente" para justificar un reparto discrecional "a dedo, arbitrario y sectario" de las ayudas destinadas a paliar los daños provocados por las borrascas en numerosos municipios de la provincia.

La portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, ha defendido la legalidad del expediente y ha asegurado que todas las ayudas cuentan con respaldo técnico y administrativo. "Estas ayudas son totalmente legales, tienen todos los informes y el respaldo de los servicios técnicos de esta casa", ha subrayado.

Zarco ha explicado que el paquete total de ayudas se divide en dos grandes bloques, por una parte 2 millones de euros para 40 municipios, considerados los más afectados por los temporales; y 1,5 millones de euros destinados al arreglo de caminos rurales en el resto de municipios de la provincia, ya que los municipios trasladaron mayoritariamente daños en caminos rurales.

"Es petición de los propios ayuntamientos. Nosotros le dejamos total y absoluta libertad a los ayuntamientos, por eso a gasto corriente va una cantidad de 585.000 euros y 1.415.000 euros a inversión", ha explicado. La portavoz ha negado que exista discriminación en el reparto y ha defendido que la Diputación está siendo la única administración que ha movilizado recursos económicos inmediatos.

Mientras, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha defendido también la actuación del Gobierno provincial, asegurando que nunca antes la Institución había destinado una cantidad similar para ayudas de emergencia climática, ya que "es la primera vez en la historia de esta Diputación que un Gobierno provincial tiene esta sensibilidad con los ayuntamientos".

El presidente provincial ha recordado que ya el pasado año se aprobaron 2,5 millones de euros en ayudas similares y ha destacado que, en esta ocasión, la cifra se eleva hasta los 3,5 millones. "Nosotros lo que estamos haciendo es ofrecer algo que nunca se había ofrecido a los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real", ha dicho.

Valverde ha defendido que el reparto se ha basado en las zonas con mayor impacto de las borrascas. También ha rechazado las acusaciones de sectarismo político en el reparto: "Es inadmisible que usted diga que nos hemos burlado de los ayuntamientos, usted falta a la verdad por armar un discurso político", ha respondido directamente al portavoz de la oposición, José Manuel Bolaños.

Valverde ha incidido en que la Diputación está actuando mientras otras administraciones no han concretado ayudas: "La Diputación Provincial de Ciudad Real es la única administración que ya está actuando y poniendo recursos a disposición de los ayuntamientos", ha sostenido, y le ha pedido al grupo socialista que pida al Gobierno de España y al de Castilla-La Mancha las ayudas que han anunciado.

Además, ha reconocido públicamente el trabajo realizado durante los episodios meteorológicos adversos por trabajadores públicos y cuerpos de emergencia, ya que "gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los trabajadores municipales y a los trabajadores de la Diputación, la situación no fue a más".

Finalmente, el presidente de la Institución provincial ha defendido que el objetivo prioritario es que los ayuntamientos puedan disponer de los recursos cuanto antes.

CRÍTICAS DEL PSOE

Por su parte, José Manuel Bolaños, ha afeado que el presidente de la Diputación aprovechase su última intervención en el pleno "para lanzar afirmaciones falsas sabiendo que ya no existía posibilidad de réplica", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Valverde ha asegurado en el pleno que Fuente el Fresno pidió 35.000 euros de ayuda y eso es rotundamente falso. El Ayuntamiento de Fuente el Fresno solicitó cerca de 97.000 euros porque los daños fueron muchísimo mayores", ha señalado Bolaños. "Lo grave no es solo la mentira, sino que se utilice para intentar justificar por qué a un ayuntamiento gobernado por el PSOE como Fuente el Fresno le conceden únicamente 25.000 euros, mientras que a Malagón, gobernado por el PP, le dan 200.000, pese a ser dos municipios separados por apenas diez kilómetros y ambos muy afectados por las lluvias", ha subrayado.

Bolaños ha incidido en que este "no es un caso aislado, hay muchos más ejemplos repartidos por toda la provincia que evidencian el sectarismo con el que PP y Vox han decidido estas ayudas".

El portavoz socialista ha aseverado que "el problema es el absoluto desconocimiento que tienen de lo que ocurrió en muchos pueblos de la provincia, curiosamente en aquellos donde no gobierna el PP".

Durante su intervención, Bolaños ha advertido también de que el reparto aprobado por PP y Vox "deja sin autonomía ni capacidad de decisión a numerosos ayuntamientos", ya que obliga a muchos municipios a destinar las ayudas exclusivamente al arreglo de caminos, aunque los daños sufridos hayan afectado también a cubiertas, instalaciones deportivas, edificios municipales o infraestructuras urbanas.

"Han creado municipios de primera y de segunda, ya que a unos les permiten utilizar el dinero con libertad y a otros les obligan a arreglar caminos, aunque tengan derrumbes, goteras o instalaciones dañadas".

AYUDAS A MUNICIPIOS AFECTADOS

Tras el análisis de las solicitudes presentadas por los ayuntamientos y la valoración técnica realizada por los servicios de la Diputación, se ha determinado que un total de 40 municipios han sufrido los daños más significativos.

La distribución de los 2 millones de euros destinados a estas localidades se ha establecido en varios tramos, atendiendo al grado de afectación registrado en cada municipio. En el tramo de menor cuantía, con una ayuda de 15.000 euros, se encuentra El Hoyo.

Por otra parte, en el tramo de 25.000 euros recibirán ayudas los municipios de Arroba de los Montes, Cabezarrubias del Puerto, El Torno, Horcajo de los Montes, Los Cortijos, Mestanza, Navalpino, Navas de Estena, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Alcoba de los Montes, Anchuras, Fontanarejo, Fuente el Fresno, Puerto Lápice y Villarta de San Juan.

En el siguiente tramo de ayudas, dotado con 40.000 euros por municipio, se sitúan Abenójar, Alamillo, Almadenejos, Luciana, Santa Cruz de Mudela, Brazatortas, Herencia, Piedrabuena, Porzuna, Saceruela, Valdemanco del Esteras y Villarrubia de los Ojos.

Asimismo, los municipios de Almadén, Guadalmez, Agudo, Almodóvar del Campo, Chillón, Hinojosas de Calatrava y Puebla de Don Rodrigo percibirán ayudas de 65.000 euros.

Las cuantías más elevadas corresponden a Fernán Caballero y Fuencaliente, que recibirán 100.000 euros cada uno, mientras que El Robledo y Malagón, considerados los municipios más afectados de la provincia, contarán con ayudas de 200.000 euros respectivamente.

Las subvenciones nominativas de emergencia podrán destinarse tanto a gasto corriente como a inversión, otorgando plena autonomía a los ayuntamientos para decidir el destino de los fondos en función de sus necesidades más urgentes. En concreto, del total de los 2 millones de euros, 585.000 euros podrán destinarse a gasto corriente y 1.415.000 euros estarán dirigidos a inversiones.

El segundo bloque de ayudas, dotado con 1,5 millones de euros, beneficiará a 66 municipios mediante inversiones destinadas al arreglo y acondicionamiento de caminos rurales.