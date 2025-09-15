Diputación Ciudad Real impulsa a través de las Universidades Populares la gira cultural "En un lugar de la Mancha..."

La Diputación impulsa a través de las Universidades Populares la gira cultural 'En un lugar de la Mancha...'. - DIPUTACIÓN

El Palacio de la Diputación de Ciudad Real ha acogido este lunes la presentación del proyecto 'En un lugar de la Mancha...', que tiene como objetivo acercar la obra más universal 'El Quijote' a cada una de las diferentes generaciones a través de las Universidades Populares, según ha destacado el presidente de la Institución provincial, Miguel Ángel Valverde.

Una presentación a la que han asistido alcaldes y alcaldesas de muchos de los municipios que participan en esta iniciativa puesta en marcha por el área de Impulso Socio-Cultural y Turístico de la provincia de la Diputación, y que tiene previsto llegar a todas las Universidades Populares que se distribuyen a lo largo de nuestro territorio.

Este proyecto tiene como objetivo reafirmar la identidad literaria y cultural de la provincia, poniendo en valor el papel transformador y social de las Universidades Populares, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente de la Diputación provincial se ha referido al 'Quijote' como una obra que contiene valores, ha subrayado, en torno a la dignidad, el honor, el sacrificio, la tolerancia, la libertad, "valores que queremos no solo hacer nuestros, sino compartir y trasladar a través de las Universidades Populares mediante esta iniciativa".

Ha destacado la labor desarrollada por las Universidades Populares a lo largo de estos 40 años de existencia como precursoras de formación, educación, cultura y socialización, además de ser punto de encuentro intergeneracional, constituyendo "el centro donde unos y otros han podido convivir y formarse a la vez", incidiendo en cómo, a través de este nuevo proyecto, se dará a conocer este legado del Quijote de forma más cercana y su relación con nuestros pueblos a través del humor, con Agustín Durán como conductor, siendo una forma de acercar nuestra obra más universal a cada una de las generaciones.

Acompañado del equipo de Gobierno y miembros de la Corporación provincial, ha deseado que esta primera edición sea un éxito y una experiencia que nos permita trasladar este legado y, a su vez, promocionar una identidad muy propia, muy nuestra, que nos tiene que hacer enorgullecernos y, por supuesto, poner por bandera".

La vicepresidenta primera de la Diputación y responsable del Área de Impulso Cultural y Turístico, María Jesús Pelayo, por su parte, ha detallado las actividades de la gira cultural 'En un lugar de la Mancha...', que recorrerá, hasta final de año, 15 municipios de las seis comarcas de la provincia de Ciudad Real.

El espectáculo, protagonizado por el humorista Agustín Durán, trasladará al público los valores universales del Quijote --justicia, igualdad, valentía y dignidad--, combinados con el humor manchego para llegar a todas las generaciones.

INICIO EN SANTA CRUZ DE MUDELA

La gira que estará repartida por distintos municipios comenzará el 20 de septiembre en Santa Cruz de Mudela (Verbena municipal) y continuará por Moral de Calatrava (21 de septiembre. Auditorio municipal), La Puebla de Don Rodrigo (26 de septiembre. Granero municipal), Bolaños de Calatrava (3 de octubre. Casa de la Cultura), Almadén (4 de octubre. Teatro Cervantes), Almuradiel (11 de octubre. Centro Cultural Virtudes Barrajón) Y Miguelturra (17 de octubre. Teatro Cine Paz).

Seguirá por Socuéllamos (18 de octubre. Nave Casa de la Encomienda), Membrilla (19 de octubre. Casa de la Cultura), Calzada de Calatrava (25 de octubre. Centro Cultural Rafael Serrano), Villarrubia de los Ojos (14 de noviembre. Sala de usos múltiples), Villanueva de la Fuente (21 de noviembre. Carpa municipal), Herencia (6 de diciembre. Auditorio municipal), Argamasilla de Alba (12 de diciembre. Teatro municipal) y Pedro Muñoz (13 de diciembre. Teatro Cine municipal).

Pelayo ha asegurado este proyecto "no será solo un espectáculo, sino que será un homenaje vivo al papel de las Universidades Populares y a la identidad cultural de toda la provincia".

Con esta actividad se pretende reivindicar el papel de las mismas como espacios de cultura, aprendizaje y cohesión social, conectando su labor transformadora con los valores universales del Quijote a través del humor, la cercanía y la participación ciudadana. Esos objetivos se quieren poner en valor a través del humor manchego de Agustín Durán, que ha mostrado su entusiasmo por poder participar en una iniciativa que combina humor, divulgación y servirá para difundir el valor de la obra cervantina en la provincia.

"Cuando surgió esta oportunidad de recorrer estos pueblos y dar a conocer el Quijote a través del humor, no tuve ninguna duda. Es algo que me apasiona y que tenemos que reivindicar desde nuestros propios pueblos y nuestras Universidades Populares", ha señalado.

Finalmente, el cómico manchego ha subrayado la importancia de acercar pequeños detalles y curiosidades de la obra a todas las generaciones. En este sentido explicaba Durán que el objetivo de la gira es doble. "Queremos que la gente disfrute y al mismo tiempo aprenda. Que salgan de cada actuación habiéndose reído, porque el humor manchego es patrimonio universal y habiendo descubierto algo nuevo sobre el Quijote y nuestra tierra".

PROYECTO "LEGADO QUIJOTE"

El proyecto 'Legado Quijote' que se presentó el pasado mes de julio en el patio de comedias de Torralba de Calatrava y dentro del cual se incluye la gira cultural de hoy, formará, además, a 240 agentes del territorio Quijote, quienes actuarán como guardianes de esta herencia cultural, transmitiéndola con rigor y compromiso. Dentro de este marco se crearán los Premios de Comunicación y Periodismo Legado Quijote, y habrá un reconocimiento a la labor de asociaciones cervantinas y quijotescas que mantienen viva la esencia de la obra de Cervantes.

El proyecto también incorpora el deporte como vehículo de unión generacional y de valores compartidos. Un maratón abierto a todos --desde atletas profesionales hasta familias-- recorrerá en equipo y por relevos los pueblos molineros de la provincia, poniendo en valor la superación, el espíritu deportivo y la identidad cultural. Asimismo, 'Legado Quijote' servirá para reivindicar el trabajo de las universidades populares como espacios de aprendizaje y convivencia, con actividades culturales y sociales en todas las comarcas.

Con motivo del 420 aniversario de la publicación del Quijote, el programa 'Embajadores Legado Quijote' conectará la provincia con el mundo, tendiendo puentes de entendimiento y celebrando la universalidad de Cervantes. Además, se constituirá el Consejo del Legado Quijote, integrado por figuras destacadas de la provincia en ámbitos como la cultura, el deporte, las artes y la comunicación. Su labor será fundamental para transmitir la esencia del proyecto y proyectar con orgullo la identidad cultural de Ciudad Real.