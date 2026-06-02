La Diputación conmemorará los 80 años del inicio del Viaje a la Alcarria con un recorrido musical por los pasos de Cela

Presentación de la conmemoración de la Diputación de Guadalajara de los 80 años del inicio del 'Viaje a la Alcarria'. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara conmemorará el 80 aniversario del inicio del histórico recorrido que inspiró 'Viaje a la Alcarria' con un programa cultural que recorrerá cuatro de las localidades más emblemáticas de la obra de Camilo José Cela y en el que la música se convertirá en el principal hilo conductor para trasladar al público a la España que encontró el escritor en junio de 1946.

La iniciativa, organizada junto a Arriaca Ensemble bajo el título '80 años de Viaje a la Alcarria', arrancará el próximo 6 de junio en Torija, coincidiendo con la fecha exacta en la que Cela inició su periplo por la comarca, y continuará el día 7 en Cifuentes, el 13 en Brihuega y el 14 en Pastrana.

La diputada de Cultura, Sabrina Escribano, ha señalado durante la presentación del programa que la propuesta pretende rendir homenaje a una obra que "acabó convirtiéndose en una de las grandes referencias de la literatura española del siglo XX" y al que ha definido como "el mejor embajador que ha tenido nunca nuestra provincia".

Escribano ha incidido en que no se trata de una sucesión de conciertos al uso, sino de una experiencia multidisciplinar concebida para que el espectador "viaje en el tiempo". Así, las actuaciones combinarán la interpretación musical en directo con la lectura de fragmentos seleccionados de la obra de Cela y la proyección de fotografías históricas de cada una de las localidades participantes, donde la música ocupará un lugar central en la conmemoración.

Bajo el título 'Viaje a la Alcarria: España entre las cuerdas', el repertorio ha sido diseñado como un relato sonoro inspirado en los paisajes, personajes y emociones que atraviesan la obra de Cela.

El responsable de Arriaca Ensemble, Alberto Pastor, ha explicado que el programa se estructura en cinco bloques temáticos que recorren desde la dureza de la posguerra hasta la celebración de la España interior. Entre las piezas elegidas figuran composiciones de Isaac Albéniz, Enrique Granados, Giacomo Puccini, Aleksandr Borodín, Leo Janácek o Maurice Ravel.

"Este programa nace con la idea de conmemorar esta efeméride", ha señalado Pastor, quien ha destacado que la música, acompañada por las imágenes y los textos de la obra, permitirá al público acercarse a las sensaciones y escenarios que encontró Cela durante su viaje por la provincia.

Por su parte, el alcalde de Torija, Álvaro Murillo, ha agradecido que el ciclo arranque precisamente en la localidad donde Cela inició su recorrido hace ocho décadas. Asimismo, ha puesto en valor el Museo del Viaje a la Alcarria, ubicado en el castillo de la localidad y considerado el único museo dedicado a un libro.

Murillo ha destacado que la figura del Nobel y su obra continúan siendo uno de los principales activos para promocionar la provincia y ha defendido seguir impulsando iniciativas vinculadas a la denominada Alcarria literaria.

También el alcalde de Cifuentes, Marco Antonio Campos, ha agradecido que el municipio forme parte de una programación que, a su juicio, contribuye a reforzar el valor de una de las obras más importantes de la literatura española y a estrechar lazos entre los pueblos alcarreños que forman parte del itinerario descrito por Cela.

Campos ha subrayado además que muchos de los paisajes y rincones que aparecen en el libro siguen siendo reconocibles hoy en día, lo que convierte a la obra en un importante reclamo cultural y turístico para la comarca.

Ochenta años después de que Cela emprendiera aquel viaje que acabaría inmortalizando a la Alcarria en la literatura española, la provincia volverá a recorrer sus pasos, esta vez al ritmo de la música, la palabra y las imágenes de una época que marcó para siempre la identidad de estos pueblos.