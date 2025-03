Diputación destina más de 50 millones a arreglar carreteras de Cuenca dañadas por fenómenos atmosféricos adversos

CUENCA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca, con ayuda de la financiación del Gobierno de España, ha destinado más de 50 millones de euros en el último lustro a obras en más de 377 kilómetros de 58 carreteras de la provincia dañadas por fenómenos atmosféricos adversos, sin contar todavía la dana más reciente del pasado mes de octubre.

En total se ha actuado en el 36% de la red provincial, según ha subrayado el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, en una comparecencia para repasar estos trabajos que ya están licitados y se están ejecutando o están a punto de comenzar en cuanto el tiempo lo permita.

El presidente de la Diputación ha recordado que "las danas han sucedido en otras épocas "pero ahora el Gobierno de España es sensible y responde con medios económicos". Además, ha apuntado que se han producido inversiones por otras catástrofes, como los incendios de Barchín y Poyatos.

Martínez Chana ha señalado que la inversión en la red viaria provincial está siendo una de las máximas en estas legislaturas "y no es solo la maquinaria que se mueve, sino que tiene un impacto social", por lo que la confesado que "me resulta hasta gracioso escuchar a la oposición decir que no invertimos en carreteras".

En ese sentido, ha subrayado que mayoritariamente son empresas conquenses las que están trabajando en estas obras, lo que supone también una dinamización de la economía; además de que muchas de estas carreteras son utilizadas por el sector agroalimentario, turistas o autobuses escolares.

Además, ha destacado que es en la Serranía conquense, "donde más se necesitaba", donde más actuaciones se han hecho y además se ha hecho "sin sectarismos políticos". Junto a Martínez Chana ha intervenido la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, que ha cifrado en 53 millones de euros el dinero que ha invertido el Gobierno de España en la provincia por las danas que ha sufrido esta tierra durante los últimos cinco años.

Dentro de esta cantidad se incluyen los más de 23 millones de euros del Plan Especial de Mira, el municipio conquense más afectado por la gota fría de octubre.

Fernández ha destacado también que gran parte de estas inversiones han llegado a municipios "de muy poquitos habitantes".