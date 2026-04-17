Diputación Guadalajara aprueba dotar con 514.206 euros más el presupuesto para la reforma del polideportivo San José

Susana Alcalde y José Luis Vega en el pleno de la Diputación. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado una modificación de crédito presupuestario por la que se aumenta en 514.206,59 euro la cantidad destinada a la inversión para la reparación y adecuación integral del polideportivo San José.

Tras presentarse públicamente el proyecto de ejecución de la obra el pasado lunes y aprobarse el martes en Junta de Gobierno, el pleno de la Corporación Provincial ha aprobado esta modificación presupuestaria con el apoyo unánime de todos los grupos políticos.

El incremento de la dotación económica para esta obra era necesario para completar la cantidad que ya estaba consignada en los presupuestos de la Diputación para 2026, que era de 830.000 euro y respondía a una estimación inicial de los técnicos sobre los daños producidos en el polideportivo San José por una fuerte tormenta ocurrida en julio de 2025.

Sin embargo, el proyecto definitivo para la ejecución de la obra ha elevado la cantidad necesaria para adecuar el polideportivo San José a 1.344.206,59 euro, por lo que ha sido necesario aprobar esta suplementación de crédito por importe de 514.206,59 euro.

La intervención que se va a llevar a cabo será integral y constará de cinco grandes líneas de actuación: reparación y sustitución de elementos estructurales del recinto deportivo, como las cubiertas y fachadas, renovación de la pista central, reforma de vestuarios y aseos y mejora de la accesibilidad.

Así lo ha explicado la vicepresidenta primera y diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, quien ha señalado que se "va a dar solución a los problemas que se provocaron con la tormenta y a otros muchos también de accesibilidad y organización de la instalación" para que "cuando la obra esté hecha, el polideportivo estará como siempre a disposición de todos los pueblos de la provincia de Guadalajara".

Los siguientes pasos para hacer efectiva la inversión son: la concesión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y la licitación de la ejecución de la obra, que tiene un plazo estimado para su realización de diez meses.

Si se cumplen los plazos previstos, las obras podrían comenzar el próximo verano. Susana Alcalde ha indicado al respecto que "ya se han iniciado los trámites para pedir la licencia al Ayuntamiento de Guadalajara para poder empezar la obra", al que ha pedido que "agilice en la medida de lo posible también esa licencia".

PP CRITICA QUE NO HAY UNA SOLUCIÓN REAL

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha denunciado los "fallos en la gestión" y "los palos de ciego" que el equipo de Gobierno de José Luis Vega lleva dando desde hace nueve meses y medio para la reapertura del polideportivo San José; "instalación que sigue sin una solución real para los cientos de usuarios afectados".

Desde el Grupo Popular, el portavoz, Román García, ha vuelto a exigir "responsabilidad, transparencia y, sobre todo, respeto hacia los deportistas, clubes y familias afectadas" porque "Guadalajara no puede permitirse una gestión basada en anuncios sin respaldo presupuestario ni planificación real".

Así, Román García ha recordado que "el 4 de julio de 2025 una grave inundación provocó el colapso de techos, importantes daños eléctricos y la destrucción de la pista deportiva y su cubierta, afectando a las tres plantas de la instalación".

"La realidad es que en enero de 2026 se aprobó el presupuesto provincial con una partida insuficiente para abordar la reforma", ha dicho García, mientras que "el 20 de febrero de 2026, el presidente de la Diputación abandonó el pleno para anunciar públicamente una inversión de 1,4 millones de euros para la reforma del polideportivo San José. Sin embargo, ese anuncio no contaba con respaldo presupuestario real ni siquiera con proyecto redactado, como hoy queda en evidencia", ha informado el PP en nota de prensa.

De hecho, esta misma semana, el equipo de Gobierno volvió a anunciar que las obras comenzarán en verano aprobando, ahora sí, el proyecto por importe de 1.344.206 euros y retrasando la reapertura hasta la temporada 2027-2028".

"Hoy, la propia Diputación reconoce que es necesaria una modificación de crédito de 514.206,59 euros para poder licitar las obras. Este hecho demuestra que el anuncio de los 1,4 millones fue puro marketing, porque lo que no está en el presupuesto, sencillamente, no existe", ha subrayado García.

Por todo ello, desde el Grupo Popular se ha preguntado si "ha estado el equipo de Gobierno jugando con la verdad durante todo este tiempo" y "si ha mentido el diputado de Deportes a los ciudadanos desde el inicio". Así, cabe preguntarse también "si, a la vista de los continuos retrasos e incoherencias, es creíble el nuevo plazo anunciado".

DESCONTENTO DE VOX

De su lado, el Grupo Provincial de Vox en la Diputación de Guadalajara ha lamentado que el PSOE haya rechazado este viernes en el pleno ordinario la moción presentada por la formación para impulsar una campaña provincial de prevención frente a estafas y fraudes digitales.

Durante la defensa de la propuesta, el portavoz y diputado provincial de Vox, José Luis Arcángel, ha subrayado que la iniciativa no pretendía invadir competencias ni crear nuevas estructuras, sino "hacer algo útil, sensato y perfectamente asumible para ayudar a prevenir fraudes digitales cotidianos, especialmente entre las personas mayores y en el medio rural".

Arcángel ha recordado que, según datos oficiales, en 2025 se registraron 3.392 infracciones de cibercriminalidad en la provincia de Guadalajara, un 9,4% más que el año anterior, mientras que las estafas informáticas crecieron de 2.823 a 3.034, un 7,5% más.

Además, ha destacado que más de la mitad de los ciberdelitos, 1.927 casos, se produjeron fuera de Guadalajara capital y Azuqueca de Henares. "El problema no se queda en las grandes poblaciones; también afecta de lleno a nuestros pueblos", ha advertido, mediante un comunicado de Vox.

El también concejal en Cabanillas del Campo no ha comprado el relato utilizado por la portavoz socialista para votar en contra de la moción. Desde el equipo de Gobierno se han presentado una serie de medidas que realiza la subdelegación del Gobierno en este asunto. A este respecto Arcángel ha asegurado que estas actuaciones "no funcionan, porque si los delitos siguen aumentando, hay algo que no funciona. Y no lo digo yo, lo dicen los datos del Ministerio del Interior".