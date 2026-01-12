La Diputación recomienda al Ayuntamiento de Atienza legalizar las captaciones que abastecen de agua al municipio

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, en la reunión que ha mantenido con el alcalde de Atienza, Pedro Loranca. - ADRIAN LOEJ

GUADALAJARA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha recomendado al Ayuntamiento de Atienza que inicie los trámites necesarios para la legalización del manantial y los dos sondeos que actualmente suministran agua a la población.

Desde la Institución provincial se ha recordado que este procedimiento debe gestionarse directamente por el Ayuntamiento con la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo que, tras verificar que el agua cumple con los criterios de calidad y es apta para el consumo humano, emitirá la correspondiente autorización administrativa, garantizando así la seguridad del suministro.

Esta es una de los consejos que el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha formulado al alcalde de Atienza, Pedro Loranca, en el encuentro que han tenido este lunes para analizar la situación del suministro de agua en el municipio y definir una hoja de ruta que permita restablecerlo con todas las garantías de seguridad sanitaria.

Según informa la Institución provincial, como medida complementaria y temporal, se ha recomendado restablecer el agua corriente para usos domésticos a través del depósito municipal, utilizando únicamente aquellas captaciones que no presenten niveles de arsénico superiores a los permitidos.

Este abastecimiento se complementará con 108.000 litros diarios proporcionados por la Diputación y transportados mediante tres camiones cisterna. Los técnicos han subrayado que esta solución permitiría garantizar el uso doméstico del agua, aunque no se recomienda para consumo humano al tratarse de una mezcla de distintas aguas.

En este sentido, y como se ha advertido expresamente, corresponde al Ayuntamiento adoptar la decisión final sobre su uso, basándose en los análisis y criterios sanitarios correspondientes.

Por último, se ha aconsejado al Ayuntamiento de Atienza analizar el elevado consumo de agua registrado en el municipio, que según los cálculos del propio Ayuntamiento alcanza los 250.000 litros diarios, muy superior a los aproximadamente 50.000 litros diarios habituales para una población de sus características.

Los técnicos han señalado que este sobreconsumo podría deberse a posibles fugas en una red de abastecimiento antigua y con escaso mantenimiento, por lo que se sugiere realizar una revisión y evaluación integral de la infraestructura para detectar y corregir dichas pérdidas, contribuyendo así a un uso más eficiente y seguro del suministro de agua.

ACTUACIONES QUE ESTÁ DESARROLLANDO LA DIPUTACIÓN

Tras trasladar estas recomendaciones, el presidente de la Diputación ha informado al alcalde de Atienza sobre las actuaciones que la Institución provincial seguirá llevando a cabo para contribuir a la solución del problema de abastecimiento.

Así, ha indicado que este lunes se están realizando análisis de todas las aguas procedentes de los dos pozos, el manantial y el depósito municipal, con el fin de evaluar técnicamente las distintas opciones de suministro.

Además, la Diputación sigue con el proceso de licitación para contratar una empresa especializada que lleve a cabo un nuevo intento de rescate de la bomba atrapada en el fondo del sondeo principal, con un presupuesto superior a los 32.000 euros.

Asimismo, la Institución provincial se ha comprometido a analizar el estado de la red de abastecimiento, colaborando en la identificación de posibles fugas y en la optimización del consumo de agua en el municipio, lo que permitirá abordar de manera técnica el sobreconsumo registrado y las deficiencias derivadas de la antigüedad de las infraestructuras.

Para garantizar un seguimiento coordinado de todas estas actuaciones, el presidente de la Diputación ha emplazado al alcalde de Atienza a mantener una nueva reunión en un plazo de 15 días, en la que se evaluará la evolución de la situación y se definirán los siguientes pasos a seguir.