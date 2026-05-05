Diputación Toledo aprobará el viernes la segunda convocatoria de la becas de excelencia 'Agustín Ortiz' para 40 jóvenes

El vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo y titular del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias - EUROPA PRESS

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo aprobará este viernes la segunda convocatoria de las becas de excelencia 'Agustín Ortiz' que premiarán el esfuerzo de 40 jóvenes de la provincia que cursan Cuarto de la ESO y que hayan obtenido las mejores notas académicas.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo y titular del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, quien ha afirmado que la convocatoria del pasado año "fue un éxito" por lo que este año se volverá a repetir con un viaje para estos jóvenes a Irlanda.

"Un viaje cultural y también, por supuesto, de ocio para premiar su esfuerzo, su sacrificio y poner en valor y dar visibilidad a estos jóvenes que durante estos años de la Secundaria Obligatoria han hecho un buen trabajo, se han esforzado y han cumplido con su deber, que es estudiar y sacar buenas notas", ha manifestado.

Tal y como se hizo en la convocatoria del pasado año, las 40 plazas se dividirán por todas las comarcas de la provincia con el fin de que haya jóvenes de todas ellas representados en este programa, y puedan disfrutar de este viaje que tendrá lugar del 26 de julio al 2 de agosto.

A preguntas de los medios, ha concretado que tras la aprobación de esta convocatoria de becas el próximo viernes, la semana que viene se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que a partir de ahí se abrirá el plazo --de algo menos de un mes-- para poder presentar solicitudes.

Arias ha recordado a los jóvenes que quieran optar a estas becas que tienen que solicitar el certificado con sus calificaciones académicas a los institutos en los que cursan sus estudios, por lo que ha esperado que el proceso sea "ágil" y esté resuelto a finales de junio.

Además, ha dicho que los requisitos volverán a ser los mismos, por lo que estudiante tiene que estar cursando Cuarto de la ESO y en caso de que haya "un empate" se recurrirá a las notas de Tercero de la ESO, "igual que el año pasado", ha concluido.