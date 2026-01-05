Diputado PSOE C-LM pide a Sánchez pensar si su Gobierno favorece al partido o si entorpece "el reto territorial de 2027"

El diputado regional del PSOE Álvaro Toconar, en una entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE Álvaro Toconar ha hecho una reflexión sobre la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha planteado si cree que está favoreciendo al partido o si, por el contrario, está entorpeciendo "el gran reto territorial" del próximo 2027, año cuyo calendario contempla las elecciones municipales y varios envites autonómicos.

En una entrevista con Europa Press, el diputado socialista apunta a que la verdadera "comodidad" para el PSOE castellanomanchego sería "tener un gobierno con garantía parlamentaria de que va a poder transformar la vida de la gente y de que se van a poder sacar leyes progresistas hacia adelante".

Por ello, consideraría necesario "tener un gobierno en el conjunto de España sólido y que pueda cumplir aquello que prometió en su programa electoral, que era mejorar la vida de la ciudadanía, aprobar leyes y en definitiva practicar políticas socialdemócratas".

De ahí que plantée una reflexión a la que invita incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es que "el partido es una herramienta, una estructura al fin y al cabo que permite a la ciudadanía conformar mayorías para, a través del gobierno, cambiar la vida de la gente".

Así, se pregunta si el Gobierno "está cumpliendo el mensaje del PSOE de ser una herramienta al servicio de la ciudadanía para cambiar la vida de la gente".

Tras estas premisas, recuerda que el Gobierno de España "carece de mayoría parlamentaria", algo que es "una realidad palpable que cualquier ciudadano puede apreciar". No solo que el Ejecutivo central no tiene mayoría, sino que, además, el país "no tiene una mayoría progresista".

Algo que para Toconar "es una dificultad" que Pedro Sánchez "tiene que valorar y tiene que mirarse hacia adentro". Con todo, plantea que el presidente piense "si el PSOE está siendo beneficiado por la acción de Gobierno o, si por el contrario, el PSOE está sufriendo los problemas que existen en el Gobierno".

Cita en este punto al histórico socialista Ramón Rubial. "Primero, España; luego, el PSOE; y luego, yo. Que cada cual saque sus propias conclusiones".

"Me gustaría que de cara a 2026, todas las personas que ocupan un cargo público en el Partido Socialista hicieran una reflexión interna y pusieran esto sobre la mesa", evidencia Toconar. "Me gustaría que se valorara hasta qué punto el PSOE está en una situación sólida o si, por el contrario, la situación es de dificultad para afrontar el gran reto territorial del año 2027, que es lo que nos tiene que preocupar como socialistas".

Porque, a su juicio, al PSOE "lo han salvado los héroes anónimos, que son los concejales y las concejalas de este partido que han dado la cara y la siguen dando por nuestras siglas día tras día en sus ayuntamientos, en sus diputaciones, en los gobiernos autonómicos, y eso es lo que hay que poner por encima de todo".

Un planteamiento tras el que Toconar pone encima de la mesa la historia reciente del PSOE en el Gobierno, al que Sánchez accedió "tras una moción de censura" en 2018, preludio de "un respaldo electoral en 2019 que le permitió conformar un gobierno de mayoría progresista".

Algo que sucedió porque "la gente quería poner fin a la etapa de recortes del PP, buscando una reconstrucción del Estado del Bienestar"; a lo que ha sumado la intención de la sociedad de acabar con "la corrupción del PP" para tener un gobierno "limpio" y de buscar "políticas feministas".

"EL PSOE DEBE MUCHAS EXPLICACIONES"

Para Álvaro Toconar, que también es líder de las Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, "el PSOE debe muchas explicaciones, a militantes y al conjunto de la ciudadanía, tanto en materia de corrupción como en materia de feminismo".

Sobre una hipotética batalla planteada desde el Sanchismo ante el PSOE de Emiliano García-Page y en un contexto en el que Milagros Tolón ha sido nombrada ministra de Educación, Toconar expresa que su partido "se ha caracterizado por ser un partido inteligente", y es que nunca "ha jugado a desestabilizar liderazgos", sobre todo en aquellos territorios donde "genera mayorías amplias en ámbitos sociales".

"Que nadie se engañe. Desestabilizar el liderazgo de Page no es desestabilizar a Page, es desestabilizar a Castilla-La Mancha", afirma el parlamentario toledano.

En su opinión, y "en un momento tan convulso y con tanta crispación", lo que necesita el país es "copiar" a la forma de gobernar de García-Page en Castilla-La Mancha.

Algo que sugiere porque "es un modelo político para el conjunto de España", ante lo que propone al PSOE a nivel federal a "ponerlo como ejemplo y potenciarlo", ya que "el objetivo del PSOE es que haya estabilidad económica y que se blinde el Estado del Bienestar", algo que "se ha conseguido ganando las elecciones y generando mayorías", extremo del que puede presumir el PSOE de la región. "Si alguien considera que se pueden hacer políticas de izquierdas sin tener mayorías amplias, es un modelo totalmente respetable", ironiza.

Por todas estas razones, confía en que el diseño de las listas electorales en los municipios de Castilla-La Mancha respete la dirección del PSOE castellanomanchego. "Estoy seguro de que el PSOE de Castilla-La Mancha será capaz de conformar las mejores candidaturas para ofrecerle a la ciudadanía mayorías que al fin y al cabo vengan a transformar la vida de la gente también desde la óptica de los ayuntamientos".

BALANCE DEL GOBIERNO DE PAGE

Para Toconar, el mejor balance del Gobierno de García-Page es decir que "hace lo que dice y cumple lo que promete", una premisa que es la mayor certeza de la ciudadanía para "mirar a los próximos años con esperanza e ilusión" de que la tierra seguirá hacia la "moderación y el crecimiento del Estado del Bienestar".

Sobre la figura del presidente regional, cree que está "en el mejor momento" de su carrera, con "limpieza y honradez", con una trayectoria política "sin mancha en el currículum".

Un personaje político que se define también por "firmar acuerdos" en un país que "necesita recuperar ese espíritu", lo que sería una noticia de "gran salud democrática".

PP "SIN PROYECTO" Y VOX "SIN INICIATIVA"

Sobre los adversarios políticos, Toconar lamenta del líder del principal partido la oposición, Paco Núñez, que no tenga "ni proyecto político ni proyecto para Castilla-La Mancha", algo que achaca a que tanto él como su equipo "no entienden la región".

Como ejemplo para justificar su opinión, ha querido reparar en el trabajo parlamentario ejercido por los 'populares' durante la tramitación de los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma, un trabajo en el que han presentado "más de 1.100 enmiendas" que sólo han servido para "intentar cargarse de un plumazo áreas tan importantes como hacer el Paseo del Bosque en Puertollano".

Unos matices propuestos para las cuentas generales llenas de "incoherencias", como "llegar a pedir cambiar farolas en algunos pueblos o asfaltar caminos rurales", algo que no es competencia regional.

Toconar dirige también algunas críticas a Vox y a su labor de oposición, pues considera que los de Abascal "están tratando únicamente de aprovechar los vientos que soplan desde Madrid y aprovechar la polarización inducida", algo que hacen "sin realizar ninguna propuesta ni iniciativa interesante" para Castilla-La Mancha.

Cita en este punto la situación actual en cuanto al espectro político dominante entre los más jóvenes, y rechaza que ese segmento poblacional esté virando a la ulturaderecha.

Aunque sí admite un auge de esta sensibilidad, apela en este punto a la izquierda, a la que le toca "generar ilusión" para convencer, extremo para el cual ha de ser "ejemplar".