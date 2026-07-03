El dispositivo de Guardia Civil para reforzar seguridad en Las Lagunas de Ruidera estará operativo hasta 15 septiembre

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en atención a medios. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CIUDAD REAL, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presentado junto al coronel de la Guardia Civil jefe interino de la Zona de Castilla-La Mancha, Jesús Manuel Rodrigo, el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil con motivo del refuerzo estival para la campaña de baño en el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera.

Un dispositivo cuyo objetivo es ofrecer seguridad a las 15.000 personas aproximadamente que acuden al Parque Natural durante los días de diario, cifra que asciende a los 20.000 durante puentes y fines de semana, y que estará operativo hasta el 15 de septiembre, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Sabrido ha querido destacar la labor de coordinación de la Guardia Civil en labores de garantía de seguridad: "están preparados todos los medios que van a contribuir a la seguridad de todos los visitantes y en defensa de la naturaleza".

Además, ha querido enviar un mensaje a la ciudadanía para que puedan disfrutar de este parque natural pidiendo prudencia. "La Guardia Civil está preparada pero quiero llamar la atención de toda la ciudadanía y pido prudencia en la carretera para llegar, prudencia en el uso de los recursos naturales para que no se produzcan efectos perversos de contaminación, incendios y ruego mucha prudencia también en que cuiden de su propia integridad", ha señalado.

El dispositivo contará para este año con la presencia de unidades de seguridad ciudadana y del Seprona, en concreto una unidad del Uprona con 3 drones permiten la búsqueda de personas, prevención de incendios y localización de actividades ilegales y 1 dron más extrae agua para realizar análisis. Esta unidad dispone además de boyas y sensores para detectar posibles contaminaciones del agua y variaciones del nivel ante posibles extracciones ilegales.

También participará la patrulla del servicio de Montaña (Semon), la Unidad Canina especializada en drogas del Servicio Cinológico, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), el servicio aéreo, el grupo de Caballería y el Equipo Pegaso --Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional-- con un dron de vigilancia.

El coronel jefe interino de la Zona de Castilla-La Mancha, Jesús Manuel Rodrigo, ha destacado por su parte como novedad este año la oficina móvil de atención al ciudadano "para que cualquier visitante del parque o ciudadano de las poblaciones de la zona de Las Lagunas que tenga un incidente, pueda presentar denuncia sin tener que desplazarse a ninguna dependencia de la Guardia Civil sino que puede hacerlo ante las patrullas que prestan su servicio en el parque".

Han estado durante el recorrido del dispositivo, además de los subdelegados del Gobierno de Albacete y de Ciudad Real, loa alcaldes de la zona, entre ellos la de Ruidera y el de Ossa de Montiel.

Desde la Guardia Civil se recuerda a todos los ciudadanos que ante el menor indicio de la comisión de cualquier tipo de delito o en el caso de que necesiten ayuda o auxilio, no duden en llamar a su teléfono de urgencias, 062, disponible las 24 horas del día.

Igualmente de informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita Alertcops para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.