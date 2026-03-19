El dispositivo de seguridad de la Semana Santa de Cuenca se reforzará el Domingo de Ramos y el Viernes Santo

Sabrido copreside junto al alcalde de Cuenca la Junta Local de Seguridad con motivo de la Semana Santa - DELEGACIÓN

CUENCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha copresidido este jueves junto al alcalde de Cuenca, Darío Dolz, la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de la capital conquense con motivo de la próxima Semana Santa, durante la que se reforzará la presencia de efectivos el Domingo de Ramos y el Viernes Santos, siendo estos los días de mayor afluencia de personas.

En la reunión han participado la subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Luz Fernández; el comisario jefe de la Policía Nacional en Cuenca, Francisco Sánchez; la teniente coronel jefa de la Comandancia de la Guardia Civil en Cuenca, María Jesús Pascual; así como el presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca, Jorge Sánchez Albendea, junto a representantes del resto de administraciones y servicios implicados en el dispositivo.

El Plan Específico de Colaboración y Coordinación con motivo de la Semana Santa de Cuenca, aprobado durante el encuentro, tiene como objetivo garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad vial, prevenir posibles alteraciones del orden público y asegurar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia, mediante la actuación conjunta de todos los cuerpos y servicios implicados, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En este sentido, Sabrido ha subrayado que las Juntas Locales de Seguridad constituyen "un ejemplo de colaboración y coordinación entre las distintas administraciones", destacando que "los ciudadanos esperan de nosotros un buen servicio, y ese buen servicio se consigue trabajando de manera conjunta".

El dispositivo contará con la participación de la Policía Nacional, que reforzará su presencia en los días de mayor afluencia, como el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, con unidades de prevención y reacción (UPR); la Guardia Civil, encargada principalmente del control de accesos a la ciudad; la Policía Local, así como los servicios de bomberos y Protección Civil. También se sumarán efectivos de seguridad privada en momentos y espacios de especial concentración.

Sabrido ha querido agradecer expresamente la labor de todos los cuerpos y entidades que participan en este operativo, señalando que su trabajo "permite que la ciudadanía se sienta segura en unos días especialmente multitudinarios". Asimismo, ha reconocido el trabajo de la Junta de Cofradías de Cuenca, destacando su papel fundamental para que la celebración se desarrolle "de manera ordenada y con el esplendor que la caracteriza".

El delegado del Gobierno ha apelado también a la responsabilidad de la ciudadanía, recordando que la seguridad es una tarea compartida: "Es importante que estemos pendientes de nuestra propia seguridad y que colaboremos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar su labor".

Durante los días de mayor afluencia, especialmente el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, se intensificarán las labores de vigilancia y control ante la previsión de una elevada concentración de personas, particularmente en el Casco Antiguo y en el entorno del barrio del Castillo.

Sabrido ha destacado además la relevancia de la Semana Santa de Cuenca, declarada de Interés Turístico Internacional, subrayando que se trata de una celebración "de gran importancia cultural y social", y ha felicitado a los conquenses por mantener viva una tradición que constituye uno de los principales referentes de la ciudad.

SEMANA SANTA DE CUENCA

La Semana Santa de Cuenca, declarada de Interés Turístico Internacional en 1980, es una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad y uno de los principales acontecimientos religiosos y culturales de Castilla-La Mancha. Sus orígenes se remontan al siglo XVII con la fundación de las primeras cofradías.

Durante estos días, la ciudad acoge desfiles procesionales desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, en los que participan alrededor de 30.000 nazarenos. Entre ellos destaca la procesión Camino del Calvario, conocida popularmente como 'Turbas', que tiene lugar en la madrugada del Viernes Santo y constituye uno de los momentos más singulares y multitudinarios de la celebración.

La Semana Santa coincide además con la celebración de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, festival decano de música sacra que alcanza este año su LXIII edición con una programación que reúne a intérpretes y formaciones de prestigio internacional.

El Gobierno de España respalda ambas celebraciones a través del Consorcio Ciudad de Cuenca, colaborando con la Junta de Cofradías y con la Semana de Música Religiosa, uno de los principales eventos culturales que se desarrollan en estas fechas en la ciudad.