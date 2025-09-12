El DOCM publica el listado de los 651 aspirantes a las 40 plazas de policía local convocadas por 22 ayuntamiento de C-LM

TOLEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 650 aspirantes (651) concurren al proceso selectivo para ocupar las 40 plazas de policía local de nueva creación que serán cubiertas en una convocatoria del Gobierno regional por encomienda de 22 ayuntamientos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así consta en la resolución de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital que publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), que aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en este proceso selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre en la Escala Básica, categoría de Policía, de los cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha, cuya realización se ha encomendado por los respectivos consistorios a la Junta de Comunidades.

El listado definitivo se publica también este viernes en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://empleopublico.castillalamancha.es) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica (www.jccm.es).

El proceso selectivo se realizará mediante el procedimiento de oposición. Las pruebas darán comienzo el próximo viernes, 19 de septiembre, con la parte de aptitud física, a la que seguirán el test de conocimientos, el examen psicotécnico y la entrevista y reconocimiento médico.

COLABORACIÓN PARA QUE LOS CONSISTORIOS PUEDAN AMPLIAR SUS PLANTILLAS

Este proceso selectivo se puso en marcha después de que 22 ayuntamientos castellanomanchegos encomendaran a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital la gestión de las tareas necesarias para llevarlo a cabo.

En total serán 40 plazas las que se van a cubrir, las cuales pertenecen a 22 ayuntamientos de la región que, previamente, han aprobado elevar esta encomienda a la Junta de Comunidades en sus respectivos plenos municipales.

En la provincia de Albacete son cuatro plazas las que se van a cubrir, distribuidas así: una en Casas-Ibáñez, dos en Elche de la Sierra y una más en Ossa de Montiel. En el caso de Guadalajara van a ser once el número de plazas: cuatro en Alcázar de San Juan, cinco en Argamasilla de Alba, una en Calzada de Calatrava y una más en Torrenueva. También cinco van a ser las plazas que se van a cubrir en la provincia de Cuenca, concretamente en la capital. Y del mismo modo, las 3 que se recogen para la provincia de Guadalajara serán en el municipio de Sigüenza.

Toledo es la provincia que mayor número de plazas contempla, con 17: dos plazas, respectivamente, en las localidades de Corral de Almaguer, Esquivias, Lillo y Lominchar; mientras que se trata de una plaza para Bargas, Camarena, Cobisa, Miguel Esteban, Mocejón, Olías del Rey, Ontígola, Villanueva de Alcardete y Yepes.