El DOCM publica el Plan Director de Nuevos Regadíos, a disposición pública en la Consejería de Agricultura

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica en su edición de este jueves el Plan Director de Nuevos Regadíos de Castilla-La Mancha Horizonte 2030.

En la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se aprueba dicho plan, recogida por Europa Press, se indica que el contenido íntegro del mismo estará disposición del público para su consulta en www.jccm.es y en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, situada en la calle Pintor Matías Moreno, 4, de Toledo, todos los días laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Defiende el departamento que dirige Julián Martínez Lizán que, en la aprobación del Plan, se han cumplido los requisitos medioambientales preceptivos.

Igualmente, cuenta con un informe de Impacto demográfico en cumplimiento de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

Aseguran desde esta Consejería que, dada la importancia que tiene el regadío para la región, "resulta necesario modernizar e incrementar su superficie con el fin de favorecer el futuro del sector agroalimentario y hacer frente a las consecuencias del cambio climático, contemplando actuaciones de transformación de nuevos regadíos incluidas en las planificaciones hidrológicas, que disponen de los recursos hídricos necesarios, adoptando sistemas eficientes y dotaciones bajas".

Así, el Plan Director de Nuevos Regadíos esteblece el marco para la futura planificación y programación de nuevos proyectos de regadío en la totalidad del territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, integrando un total de 18 proyectos, cuya superficie asciende a 24.583 hectáreas y cuyo horizonte temporal abarca hasta el año 2030.

Dicho plan incorpora conceptos de importancia en torno a los regadíos como son el análisis de las posibilidades de garantizar los recursos hídricos actuales y futuros, la tecnología y digitalización, la transferencia de tecnología y sistemas modernos de gestión agronómica para los regantes, así como medidas de concienciación de la sociedad de los beneficios que los regadíos aportan al desarrollo rural.

Este plan marca las directrices para las actuaciones previsibles para la planificación de las transformaciones de nuevos regadíos, permitiendo tanto respaldar las actuaciones en marcha como sentar los fundamentos para acometer los nuevos proyectos en estudio enmarcados en la normativa regional de Desarrollo Rural y con respeto a las nuevos objetivos y estrategias incluidos en las normas de la Unión Europea para la nueva década.

Las actuaciones de este plan tienen como objetivo fundamental incorporar un nuevo enfoque del ciclo completo e integral de la competitividad agraria ligada al recurso agua en la región, en aras de un desarrollo rural sostenible y de futuro, incorporando las nuevas directrices de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027.

Los tres objetivos básicos del plan son la sostenibilidad, la lucha contra la despoblación y la aplicación de tecnología orientada a la eficiencia hídrica y a la mejora de los mercados.

Este Plan establece una serie de marcos temporales, superficies afectadas, tipos de riego, inversiones estimadas y procedencia de los recursos hidráulicos a utilizar.

Las actuaciones se adecuarán a las previsiones contenidas para Castilla-la mancha en el Plan Nacional de Regadíos, en el Plan Hidrológico Nacional y en los Planes Hidrológicos de Demarcación de Cuenca vigentes, teniendo en cuenta las posibles ampliaciones y modificaciones que puedan introducirse en ellos, así como lo establecido en la Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.