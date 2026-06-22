El DOCM publicará este jueves el decreto de ayudas a la contratación en entornos inclusivos de trabajo - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este jueves el decreto de ayudas a la contratación en entornos inclusivos de trabajo, que asciende a 1,5 millones y supone cuantías de entre 8.000 y 8.500 euros para la contratación de personas con discapacidad y, por primera vez en la región, también de personas autistas.

Así lo ha indicado este lunes a los medios la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, acompañada de la presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, momentos antes de inaugurar en Toledo la jornada formativa destinada al personal de los servicios públicos de empleo de la región para la atención a personas con trastorno del espectro autista

Franco ha destacado que este decreto de ayudas supone 1,5 millones de euros, reiterando que incorpora por primera vez a las personas autistas, distinguiendo aquellas que tienen una mayor o menor discapacidad, para que eso "no les excluya de contar con ayudas públicas".

Ha hecho así un llamamiento al tejido empresarial regional para indicar que para contratar a personas con discapacidad se incorpora también en estas ayudas la mejora de la adaptación del puesto de trabajo, con hasta 1.000 euros para tal fin.

A ello ha sumado que hay otras ayudas de en torno a los 35.000 euros para que se puedan contratar a personas de apoyo que acompañen también todo el itinerario profesional de la persona que se incorpora al ámbito laboral.

Las ayudas se aprobaron el pasado martes en Consejo de Gobierno y se publicarán este jueves, 25 de junio en el DOCM, por lo que desde el viernes 26 se abrirá el plazo de solicitud hasta el próximo 15 de noviembre.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Franco ha detallado que la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha y la Consejería que dirige se pusieron en diciembre el objetivo de llevar a cabo actividades formativas en las delegaciones provinciales de Economía, Empresas y Empleo y en los servicios centrales.

Todo ello, no solo para poder identificar mejor cómo ayudar en la mejora de la empleabilidad de las personas con espectro autista sino también para establecer la labor de la Consejería de intermediación para la búsqueda de la empleabilidad.

Así, tras destacar que la tasa de actividad de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha es del 38,7 por ciento, ha indicado que la ronda de formación culmina este lunes en los servicios centrales de la Consejería, concretamente en el Centro de Orientación y Emprendimiento.

"UN HITO"

Por su parte, la presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha ha calificado como "un hito" que se haya tenido en cuenta a las personas con autismo a la hora de elaborar estas ayudas, "ya que el 90 por ciento de las personas que tienen este trastorno y que pueden trabajar están en situación de desempleo".

"Estas medidas fomentarán mucho más aún que empresas puedan contratar a personas con autismo porque se van a ver beneficiadas de una serie de ayudas directas que el Gobierno regional ya ha aprobado en decreto", ha indicado, para afirmar que se trata de "un balón de oxígeno" porque este colectivo "seguramente no encontraría trabajo" si no fuera por estos incentivos.

A ello ha añadido que este lunes concluye un ciclo de formaciones para las oficinas de empleo de la región con el fin de formar a los orientadores laborales para que puedan orientar a las personas con autismo en su búsqueda de trabajo.

"El trastorno es muy dispar, hay personas que tienen asociado también una discapacidad intelectual y posiblemente no tengan la empleabilidad que tienen otras, pero hay otras que no tienen discapacidad intelectual y son las que normalmente se quedan fuera de cualquier acceso al empleo", ha indicado.