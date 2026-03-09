El DOCM publicará este martes las ayudas a promover la igualdad y la visibilización del colectivo LGTBI

Archivo - Bandera LGTBI - EUROPA PRESS/VÍCTOR FERNÁNDEZ - Archivo

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a convocar este martes, 10 de marzo, y a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, las subvenciones destinadas a favorecer la igualdad y la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI y a impulsar la visibilización del movimiento asociativo en la región.

Según informa en nota de prensa el Ejecutivo regional, dicha convocatoria incrementa su presupuesto en más de un 40%, pasando de los 107.000 euros de la edición anterior a los 150.000 euros actuales.

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, permitirán financiar proyectos de sensibilización, prevención de la LGTBIfobia, promoción de la diversidad y apoyo al movimiento asociativo LGTBI en Castilla-La Mancha.

Una de las principales novedades es la creación de una nueva línea de ayudas dirigida específicamente a entidades locales. De este modo, la convocatoria queda estructurada en tres líneas de subvención.

En este sentido, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha explicado que esta modificación responde a una demanda trasladada por el propio tejido asociativo y por las administraciones locales.

"Hemos escuchado a las entidades que trabajan en el ámbito de la diversidad y también a los ayuntamientos, que nos pedían poder desarrollar sus proyectos sin competir entre sí. Con este desdoble de líneas facilitamos que más iniciativas puedan salir adelante y que las políticas de igualdad y diversidad lleguen a más municipios de Castilla-La Mancha", ha señalado.

Las dos primeras líneas están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, con un presupuesto conjunto de 93.000 euros: una destinada a proyectos que promuevan la igualdad de trato, oportunidades y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familias; y otra centrada en la visibilización del movimiento asociativo LGTBI y la conmemoración de fechas internacionales vinculadas a la diversidad.

La tercera, dotada con 57.000 euros, está dirigida a entidades locales de Castilla-La Mancha para el desarrollo de proyectos de sensibilización, promoción de la diversidad y prevención de la LGTBIfobia.

Entre las actuaciones prioritarias que podrán financiarse se incluye, como novedad, el impulso a Centros de Promoción de la Diversidad.

Las ayudas podrán alcanzar hasta 5.000 euros por proyecto en las líneas 1 y 3, mientras que en la línea 2 la cuantía máxima será de 1.800 euros por actividad.

Además, estas cantidades podrán incrementarse hasta en un 40% cuando los proyectos se desarrollen en municipios afectados por procesos de despoblación, con el objetivo de favorecer la llegada de iniciativas de sensibilización y promoción de la diversidad al medio rural.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades.