Domínguez (CSIF), harto de no poder reunirse con Page, exige más diálogo y advierte: "Somos mayoría en función pública"

Menos subvenciones y recortar gasto en asesores, recetas de CSIF para combatir una hipotética despedida de funcionarios

CIUDAD REAL, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, ha trasladado su hartazgo por no haberse podido reunir todavía con el presidente regional, Emiliano García-Page, tras varias peticiones fallidas por parte del sindicato, por lo que le ha reclamado más diálogo, recordando que son la organización mayoritaria dentro de la función pública.

"Con el sindicato CSIF no tiene diálogo el presidente de Castilla-La Mancha como lo puede tener con otros agentes sociales. Somos el agente social mayoritario en función pública en Castilla-La Mancha y creemos que debería tener ese diálogo para tratar de entre todos revertir esos recortes que hay ahora mismo en los servicios públicos de Castilla-La Mancha", ha manifestado en una entrevista con Europa Press.

No puede entender Domínguez que, tras diez meses al frente de CSIF, el presidente regional no le haya recibido, tras hacerle llegar por escrito sus reivindicaciones. "A mí no me hace el feo de no recibirme, se lo hace en este modo a los afiliados, a los votantes, a los delegados del sindicato, porque todos somos castellanos manchegos".

RECETAS PARA NO DESPEDIR A 2.500 EMPLEADOS

Respecto a la advertencia lanzada por el presidente regional, de que se abre la puerta a despedir a 2.500 empleados públicos si no hay Presupuestos Generales del Estado, Domínguez ha rebatido de que antes de recurrir a despidos hay "que ver dónde" se puede reducir otros gastos en altos cargos, asesores o subvenciones a otros sindicatos.

"Podemos acabar con las subvenciones millonarias que estamos dando a otros sindicatos, que van por 43,9 millones de euros, con los más de 148 altos cargos que hay en Castilla-La Mancha, que suponen cerca de 11 millones de euros al año o con los más de 400 asesores que hay repartidos por todas las provincias", ha aseverado.

"Son muchas cosas de dónde podemos rascar para no despedir al empleado público, que siempre es el pagano de esta situación y creemos que ya basta, tenemos que decir ya basta, gestionen bien ustedes el dinero público de los castellanosmanchegos", ha aseverado.

Ante estas declaraciones de García-Page, ha señalado el líder de CSIF, "el empleado público, lógicamente, se preocupa", al tiempo que ha añadido que la temporalidad en la Administración regional "sigue siendo altísima". "El objetivo que era reducirla a finales de año del 24 al 8% no se está cumpliendo, si tenemos una media nacional de 28% aquí, según los últimos datos que tenemos, la superamos, estamos en torno al 37,2%", ha precisado.

"CUIDAR AL EMPLEADO PÚBLICO"

Ha lamentado que desde este Gobierno no se esté cuidando al empleado público, ya que son el "motor en la región", con 136.000 trabajadores públicos, recordando que siguen vigentes los recortes del Gobierno del PP en este ámbito.

"Le puedo decir que en la época de Cospedal realmente llevó a cabo recortes importantes al empleado público, y luego los resultados electorales, pues ahí están. Ahora, seguimos con recortes, pues el ciudadano, el empleado público, el trabajador en general, tendrá que valorar eso, la gestión, y votar y ver qué ocurre", ha aseverado.

Preguntado si la fórmula de "recortes" le puede pasar factura al Gobierno de García-Page del mismo modo que a María Dolores de Cospedal, el líder de CSIF ha señalado que no es su función "amenazar" y ha visto margen para que "esos recortes se puedan revertir en este tiempo".