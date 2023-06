Una de los dos concejales que Vox tiene en el Ayuntamiento de Tomelloso se hará cargo del Centro de la Mujer

Reclamar a Junta la terminación del Centro de Salud 1, primera de las cuatro líneas de actuación del equipo de Gobierno



El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha dado a conocer el organigrama del nuevo equipo de Gobierno municipal, del que forman parte los nueve concejales del grupo municipal del PP y los dos de Vox, que contará con tres tenientes de alcalde.

La primera será Eloísa Perales, que asume las delegaciones de Personal, Empleo, Contratación Administrativa y Archivo Municipal; la segunda teniente de alcalde será Elena Villahermosa, concejal de Vox, que se hará cargo de Servicios Sociales y el Centro de la Mujer y el tercer teniente de alcalde, Benjamín de Sebastián, que llevará Urbanismo y Deportes y será además el portavoz del equipo de Gobierno.

Según informa el Consistorio, Carmen López será concejala de Obras y Juventud y tendrá las delegaciones también de la gestión del Cementerio Municipal y el Albergue de Animales; Antonio Calvo será concejal de Educación, Salud Pública, Gestión Medioambiental y Espacios Verdes, lo que incluye parques y jardines y limpieza viaria; Jesús Lara, concejal de Desarrollo Rural y Política Medioambiental, con las delegaciones de Agricultura, Eficiencia Energética y Guardería Rural.

Mientras, Rocío Valentín será concejala de Promoción Económica, Comercio, Turismo, Infancia, Consumo y OMIC con la gestión del Mercadillo Municipal; Manuel Marquina se hará cargo de Festejos, Participación Ciudadana y Atención a Barrios; Inés Losa, de Cultura, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Transparencia, Administración Electrónica, Atención al Ciudadano y Relaciones Institucionales y Benito Benito (concejal de Vox) llevará Hacienda y Cuentas, Policía Local y Tráfico, Transporte Público y Movilidad.

Según el regidor tomellosero, su equipo de gobierno "no está formado por dos grupos políticos, sino por once personas, que van a trabajar para sacar adelante, no solo los proyectos puestos en marcha por el anterior equipo, que no todos eran tan maravilloso como decía la anterior alcaldesa, Inmaculada Jiménez, ni tan fáciles de gestionar como aludía", ha incidido.

CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS

De ahí que ambas formaciones, ha asegurado, se hayan marcado "cuatro líneas de actuación básicas" en el acuerdo de gobierno".

La primera será "liderar las reivindicaciones en materia sanitaria del pueblo de Tomelloso", ante la necesidad de contar con un hospital que atienda a las 70.000 personas que están ligadas al área sanitaria.

Eso incluye el "reclamo urgente", a la Junta de Comunidades y al consejero de Sanidad, de la "necesaria terminación de las obras del Centro de Salud 1, su equipamiento y la dotación de personal necesarios para la buena gestión del mismo".

La segunda línea es la rebaja de impuestos que, ha anunciado, se reflejará en los presupuestos municipales que se elaborarán de cara a 2024. "No queremos ser como el Partido Socialista que, a pesar de tener mayoría absoluta de 12 concejales en el anterior mandato, no se atrevió a proponer presupuestos para 2023, por lo que seguimos con los de 2022 prorrogados, con las molestias y problemas que ello conlleva".

La tercera línea de actuación incluida en el acuerdo de gobierno es la "modernización de la normativa urbanística", que permita la implantación y el normal desarrollo de las empresas, comercios e industrias en la localidad.

"No es posible la sobre regulación que tenemos en la materia en la localidad y no es posible las pegas que estamos poniendo como Ayuntamiento al normal funcionamiento de hosteleros, comerciantes y empresarios".

Por eso, ha avanzado el alcalde, en las próximas semanas realizarán actuaciones y modificaciones de la normativa vigente local, "que está imposibilitando ese desarrollo".

Por último, la cuarta línea de actuación del equipo de Gobierno es, ha explicado el alcalde, convertir a Tomelloso en "foco de atracción económica y empresarial".

"Queremos que Tomelloso sea ciudad atractiva para que comerciantes y empresarios y para que todo aquel emprendedor que quiera implantar su empresa o su iniciativa empresarial encuentre en nuestra ciudad el mejor lugar donde poder hacerlo".

El objetivo es que no solo las empresas que están funcionando en Tomelloso lo hagan "con normalidad y buenas herramientas", sino también que aquellas empresas y comercios que quieran implantarse en la ciudad, "encuentren esa alfombra de la que llevamos hablando meses y de la hemos hablando tanto el PP como Vox en la localidad".

"Es necesario liderar esas cuatro cuestiones y en ellas vamos a basar la gestión del Ayuntamiento durante estos cuatro años", aunque son muchos más, ha recalcado el alcalde, los proyectos e iniciativas de cada área que los diferentes concejales irán presentando que informar a la ciudadanía.