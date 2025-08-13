Dos detenidos y 365 gramos de cocaína incautada en Villanueva de la Torre

GUADALAJARA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, en el marco de la operación 'Tambov', ha desmantelado un punto de venta de cocaína en Villanueva de la Torre y ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Estas detenciones han sido posibles gracias a las investigaciones de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares que detectó un posible punto de venta de sustancias estupefacientes en un domicilio de la localidad de Villanueva de la Torre.

Tras diversas investigaciones y actuaciones, el equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil de Guadalajara, en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) practicaron un registro en el domicilio reseñado con anterioridad que dio como resultado el desmantelamiento de este punto de venta de droga.

Según informa el instituto armado, los agentes localizaron en el registro entre otros efectos, 365 gramos de cocaína presentada en roca y en 214 dosis listas para su venta, así como balanzas de precisión y otros efectos para la elaboración y distribución de la sustancia estupefaciente.

También se incautó un rifle de fabricación artesanal del calibre 22 mm, una escopeta de aire comprimido, munición de distinto calibre y 1.765 euros en efectivo en billetes de distinto valor.

En el momento del registro se procedió a la detención de dos personas, por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, como presuntas responsables del punto de venta, tratándose de un hombre y de una mujer de 44 y 45 años respectivamente, ambos de nacionalidad española.