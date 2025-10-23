Dos detenidos por hurtar mil euros a una persona vulnerable en un cajero automático en Santa Cruz de Mudela

CIUDAD REAL, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Tatescu', ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto de dinero a una persona vulnerable de avanzada edad mientras utilizaba el cajero automático exterior de una sucursal bancaria en la localidad de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima en el Puesto de la Guardia Civil de esta localidad ciudadrealeña, informando de que mientras se encontraba utilizando un cajero automático había sido abordado por dos personas que le pidieron un euro para desbloquear su tarjeta del cajero, continuando después con diferentes engaños y distracciones hasta que consiguieron sustraerle 1.000 euros de su cuenta bancaria, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.
Tras el visionado de las cámaras de seguridad se comprobó que esta misma estratagema ya había sido intentada anteriormente con otras personas, pero no habían tenido éxito.
Finalmente realizadas diferentes gestiones para la identificación y localización de los presuntos autores, se tuvo conocimiento de que estas personas se encontraban alojadas en un hotel de la localidad de Barajas de Melo (Cuenca), hasta donde se han desplazado varios agentes para su detención por un supuesto delito de hurto.
Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 1 de Valdepeñas (Ciudad Real).