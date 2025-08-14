.- Dos Detenidos En Pozo De Guadalajara Cuando Portaban 400 Plantas De Marihuana En El Coche En El Que Viajaban. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en el Pozo de Guadalajara a dos personas, una mujer y un varón con antecedentes policiales por cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, por un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

Esta detención fue practicada por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Guadalajara (Usecic) en la madrugada del pasado viernes, en el cruce de las carreteras autonómicas CM-2004 con la CM-235 en el término municipal de El Pozo de Guadalajara, cuando realizaban un dispositivo operativo de Seguridad Ciudadana.

En este sentido, según informa el instituto armado en nota de prensa, procedieron a la identificación de los ocupantes de un vehículo que circulaba por el lugar y al serles requerida la documentación, los agentes apreciaron que desde el interior del habitáculo se desprendía un fuerte olor a marihuana.

Tras comprobar sus pertenencias, se localizaron en el maletero del vehículo, cuatro cajas de marihuana que contenían 400 plantas. También se localizaron otros enseres, efectos y herramientas para el montaje de una plantación de marihuana de interior.

Después de realizar estas comprobaciones, estas personas fueron trasladadas a las dependencias de la Guardia Civil en Horche para el total esclarecimiento de estos hechos.

La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de un varón, de nacionalidad española, de 56 años de edad, y una mujer colombiana de 55 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, que fueron entregadas junto con los detenidos en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara.

El detenido poseía antecedentes policiales por cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.