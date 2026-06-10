Dos detenidos en Pozuelo de Calatrava por 16 delitos contra el patrimonio en explotaciones agrícolas

Detenidas dos personas en Pozuelo de Calatrava por dieciséis delitos contra el patrimonio en explotaciones agrícolas y transformadores eléctricos de la provincia. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas en Pozuelo de Calatrava por 16 delitos contra el patrimonio en explotaciones agrícolas y transformadores eléctricos de la provincia.

Desde enero hasta abril de este año se cometieron una serie de delitos contra el patrimonio en las localidades de Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Daimiel, Almagro, Pozuelo de Calatrava y Aldea del Rey.

Por su modus operandi y el tipo de mercancía robada, hizo suponer a los agentes del equipo Roca de la Guardia Civil que se trataba del mismo autor, iniciándose la operación Montevecchio para la identificación y detención de los presuntos autores de estos robos y hurtos.

Se llevaron a cabo diferentes labores de investigación y colaboración con los propios agricultores, lo que dio lugar a la investigación de un vehículo concreto que merodeaba cerca de diferentes trasformadores y fincas a horas intempestivas, pudiendo comprobar como los autores en primer lugar vigilaban los posibles objetivos para más tarde volver y cometer el hecho delictivo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los robos y hurtos casi siempre eran llevados a cabo en transformadores eléctricos aislados o bien casetas de riego o de aperos, así como vallados de fácil acceso, llevándose cableado de cobre, postes de emparrado, baterías de plomo, gasóleo agrícola y algún otro material.

Estos se llevaban a cabo por la tarde noche, cuando las fincas se encontraban vacías y había menos tránsito de personas y trabajadores.

A la vista de todos los indicios se detuvieron a dos personas y se investigó a una más por dieciséis delitos contra el patrimonio, por el robo con fuerza y hurto de diferentes explotaciones agrícolas y transformadores eléctricos.

Los presuntos autores habían obtenido unos beneficios de alrededor de unos 4.500 euros, aunque el perjuicio económico causado superaba los 50.000 euros.

Las diligencias policiales y los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal Único de Instancia de Almagro (Ciudad Real).