Dos detenidos por robar en una estación de servicio de Albacete amenazando con un cuchillo al dependiente

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ALBACETE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a dos personas, un varón y una mujer, como presuntos responsables de un robo con intimidación cometido el pasado 2 de abril en una estación de servicio de la ciudad.

Según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa, los agentes fueron alertados, a través de una llamada al teléfono de emergencias 091, de que se acababa de producir un robo en una gasolinera de la ciudad.

De manera inmediata, se dirigieron al lugar varias patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana, a quienes el dependiente del establecimiento informó de que unos minutos antes había accedido a la gasolinera un varón con el rostro cubierto y, tras amenazarle con un cuchillo de grandes dimensiones, le había sustraído la recaudación.

Tras recabar las primeras pruebas del hecho, la Policía Nacional inició una investigación que ha dado con la identidad del presunto autor, el cual ha sido detenido.

Durante el registro que se ha realizado en su domicilio se han hallado en una bolsa las prendas de ropa que utilizó el día de los hechos. Posteriormente, se pudo determinar que había contado con la colaboración de su expareja, quien realizó tareas de vigilancia, por lo que también ha sido detenida.

Ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial junto con el atestado de todas las diligencias de investigación que se practicaron.