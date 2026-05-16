Dos heridos en un accidente de karts en un circuito de Chinchilla de Monte-Aragón

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ALBACETE 16 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 22 y 35 años han resultado heridos este sábado en un accidente entre dos karts en el circuito FastKart Albacete en Chinchilla de Monte-Aragón.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 11.15 horas, en las instalaciones ubicadas en la avenida de Albacete.

Al lugar de los hechos se han trasladado un equipo médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado al hombre de 35 años, y una UVI móvil, que ha trasladado al jóven de 22 años, ambos al Hospital Universitario de Albacete.

También se han personado en el lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.