Dos heridos tras una reyerta con armas blancas en Albacete

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ALBACETE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos por arma blanca este jueves tras una reyerta ocurrida en la ciudad de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 8.41 horas en la calle Puerta de Murcia.

Los heridos son un hombre de 27 años, que ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Albacete; y otro hombre de 22 años, que ha sido atendido por un médico de Urgencias en el lugar de los hechos y no ha precisado traslado a ningún centro sanitario.

En el lugar también se han personado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.