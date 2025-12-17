Dos millones de euros promocionarán los parques arqueológicos de C-LM y llevarán ocio, cultura y deporte al medio rural

Archivo - Parque Arqueológico de Carranque - JCCM - Archivo

TOLEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno se prepara para tener las partidas aprobadas de cara al próximo año y en su última reunión ha dado el visto bueno tanto a los fondos para las actividades dentro de los parques arqueológicos y yacimientos visitables y monumentos como a la programación de ocio y cultura en el medio rural.

De ambos acuerdos ha hablado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha adelantado la renovación de la prorroga del contrato con la empresa pública Tragsa para la gestión de actividades de difusión y ocio en los parques arqueológicos, yacimientos visitables y monumentos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por un importe de 1,3 millones de euros, para el año 2026, ha informado la Junta en un comunicado.

"Se trata de dar los servicios básicos, el mantenimiento y también la organización de rutas guiadas en estos lugares emblemáticos, como pueden ser Carranque, Recópolis, Alarcos, Libisosa, el Tolmo de Minateda o los monasterios de Monsalud y Bonaval", ha puntualizado.

Los servicios que se incluyen en el encargo son la contratación de guías para la apertura de los enclaves al público; la realización de visitas guiadas; el servicio de limpieza y mantenimiento general de los centros; el gasto de los consumos esenciales de los centros (agua, luz, combustible, internet, alarma, seguro de responsabilidad civil, etcétera). Además, implica la contratación de un arqueólogo, un coordinador y un administrativo. También 13 guías y en torno a diez técnicos de limpieza.

En opinión de la portavoz del Ejecutivo, "la renovación de este acuerdo viene motivada, en parte, por el incremento de visitas experimentado en los últimos años". En 2024, más de 47.000 visitantes, una cifra récord; pero también porque "se ha manifestado como un instrumento eficaz que se suma a otras acciones que el Gobierno de Castilla-La Mancha viene desarrollando para promocionar los parques y yacimientos, ya sea en inversiones para mejorar estos enclaves o en promoción turística y cultural".

OCIO, CULTURA Y DEPORTE EN LAS ZONAS RURALES

También en la difusión de la cultura, del ocio y del deporte en las zonas rurales afectadas por la despoblación de la región se centra otro de los acuerdos de la última reunión del Consejo de Gobierno, en el que se ha dado luz verde a un gasto de 700.000 euros para la financiación del Programa de Ocio, Cultura y Deporte en las Zonas Rurales de Castilla-La Mancha.

Para esta tercera edición, correspondiente a la de 2026, la responsable autonómica ha puesto el énfasis en que "damos un salto cualitativo, y doblamos la cuantía de este año, pasando de 342.150 euros a 700.000 euros, y de diez municipios a 26, a las 26 zonas afectadas por despoblación". Y es que, ha reconocido, "con esta medida, lo que vamos a hacer es aportar vida, actividad económica, cultural y oportunidades a estos municipios que luchan contra la despoblación".

En palabras de la consejera, "este programa combina cultura, deporte, gastronomía, participación vecinal y dinamiza a los municipios también de alrededor con alternativas de ocio, de calidad y, además, se hace para todas las edades. Estamos hablando que llevamos estos programas a municipios que en algunos casos tienen 100 habitantes".

La programación está pensada para todas las edades y arranca con una hora de radio en directo por la mañana, donde los vecinos de estos municipios son los protagonistas. De ahí se pasa a la comida popular, tras la que arrancan actividades deportivas para mayores, teatro infantil y música en directo.