Dos mujeres afectadas por inhalación de humo tras el incendio de un edificio en Manzanares aún sin extinguir

CIUDAD REAL, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 53 y 56 años de edad, respectivamente, han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio en un edificio de tres plantas en la localidad ciudadrealeña de Manzanares, incendio que aún no ha sido extinguido.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el fuego ha comenzado a las 17.57 horas en el bajo de un edificio de tres plantas de la avenida del Parque.

Estas mismas fuentes han indicado que, debido a la cantidad de humo que había en el rellano, los vecinos de las plantas superiores no han podido salir del edificio.

Por su parte, las dos mujeres afectadas han sido trasladadas en una ambulancia hasta el hospital del municipio manzanareño.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, bomberos y la ambulancia encargada del traslado de las afectadas.