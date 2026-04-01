Dos mujeres heridas en un accidente múltiple con cinco vehículos involucrados en Valdepeñas

El accidente ha tenido lugar en el término municipal de Valdepeñas. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un choque múltiple que ha tenido lugar este miércoles en la A-4, a su paso por el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real).

Se trata de dos mujeres, de 63 y 72 años, que han precisado de ingreso hospitalario tras la colisión múltiple que ha involucrado a cuatro turismos y un camión.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 12.34 horas kilómetro 197 de la vía en sentido Andalucía.

Al lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, así como una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado a las dos mujeres heridas al Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas.