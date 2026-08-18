Dos personas investigadas tras descubrir la Guardia Civil 55 plantas de marihuana en un bar de Casasimarro. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha investigado a dos personas, de 60 y 37 años de edad, por un presunto delito contra la salud pública, tras descubrir 55 plantas de marihuana en el patio de un bar de Casasimarro (Cuenca).

El hallazgo se produjo el pasado mes de julio, momento en el que agentes del Puesto de Villanueva de la Jara y del Destacamento de Fiscal y Fronteras de Cuenca realizaban una inspección conjunta en varios locales de hostelería de la zona, localizando en uno de ellos un patio contiguo al establecimiento donde se ocultaba la plantación de cannabis junto a diversas herramientas destinadas a su cuidado.

Según informa el instituto armado, además de afrontar la investigación penal por el cultivo de la droga, las dos personas implicadas han sido propuestas para una sanción administrativa debido a otras irregularidades normativas detectadas en el local durante el registro.

Tanto los investigados como las diligencias policiales instruidas han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motilla del Palancar en funciones de Guardia.