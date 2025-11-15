Dos trabajadores de Villanueva de Alcardete sufren quemaduras tras el incendio originado en un almacén

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos empleados del Consistorio de Villanueva de Alcardete han sufrido quemaduras tras originarse un incendio en un almacén municipal, sito en el camino de La Puebla.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar pasadas las 8.00 horas, en la chimenea de una cocina que tiene dicho almacén.

Los heridos, de 55 y 58 años, tras ser atendidos en el lugar por una UVI, han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

En el operativo movilizado por el 112, además de los medios sanitarios, han participado bomberos de los parques de Villarrubia de Santiago y de Villacañas, Guardia Civil y Policía Local.