Dotaciones de cuatro parques de bomberos trabajan en la extinción del incendio de una chatarrería en Seseña

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TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dotaciones de bomberos de Illescas, Orgaz, Toledo y Villarubia de Santiago trabajen en la extinción de un incendio declarado en una chatarrería ubicada en la localidad de Seseña, que por el momento no deja personas afectadas.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que a causa del fuego se ha cortado el tráfico en ambos sentidos de la M-307.

Se ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico en preventivo.