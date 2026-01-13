El dúo de ultrapop Cora actúa este jueves en Toledo para presentar su último trabajo 'El cuarto dorado'

El dúo de ultrapop Cora actúa este jueves en Toledo para presentar su último trabajo 'El cuarto dorado' - CORA
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 13 enero 2026 15:34
TOLEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cora, el dúo de ultrapop formado por Carlos Gil (Vigo, 1993) y Cora Velasco (Pontevedra, 1991), actuará este jueves, 15 de enero, en la Sala Pícaro de Toledo para presentar su último trabajo 'El cuarto dorado'.

En 2023 empiezan a componer y a arreglar los temas que se publicarán el 10 de octubre de 2025 en lo que será su álbum debut 'El cuarto dorado'. Sus primeros conciertos los han llevado a girar por casi toda a la península en salas de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Asturias, así como en toda Galicia, ha informado la banda en nota de prensa.

'El cuarto dorado' reúne 10 canciones originales y una "sorprendente" versión del mítico pasodoble 'Suspiros de España'. Con influencias que van desde Antonio Vega y The Beatles hasta Clairo, Jorge Drexler y Cass McCombs, el dúo crea "un sonido único que combina la calidez de la canción de autor, la profundidad del jazz y la energía del pop contemporáneo".

El resultado es un disco que invita a escuchar sin prisas, donde cada canción construye un mundo propio y, en conjunto, "dibuja un mapa emocional que oscila entre la nostalgia y la celebración".

También se perciben tanto en el álbum, como en su universo estilístico así como en el directo, referencias audiovisuales que van desde Juan Antonio Bardem a David Lynch, constituyendo el cine una gran fuente de inspiración para su proyecto.

Las entradas están disponibles en preventa (https://entradas.picarotoledo.com/web/?menu=1162&pagina=entr...) y en la misma sala.

