El dúo de ultrapop Cora actúa este jueves en Toledo para presentar su último trabajo 'El cuarto dorado'

TOLEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cora, el dúo de ultrapop formado por Carlos Gil (Vigo, 1993) y Cora Velasco (Pontevedra, 1991), actuará este jueves, 15 de enero, en la Sala Pícaro de Toledo para presentar su último trabajo 'El cuarto dorado'.

En 2023 empiezan a componer y a arreglar los temas que se publicarán el 10 de octubre de 2025 en lo que será su álbum debut 'El cuarto dorado'. Sus primeros conciertos los han llevado a girar por casi toda a la península en salas de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Asturias, así como en toda Galicia, ha informado la banda en nota de prensa.

'El cuarto dorado' reúne 10 canciones originales y una "sorprendente" versión del mítico pasodoble 'Suspiros de España'. Con influencias que van desde Antonio Vega y The Beatles hasta Clairo, Jorge Drexler y Cass McCombs, el dúo crea "un sonido único que combina la calidez de la canción de autor, la profundidad del jazz y la energía del pop contemporáneo".

El resultado es un disco que invita a escuchar sin prisas, donde cada canción construye un mundo propio y, en conjunto, "dibuja un mapa emocional que oscila entre la nostalgia y la celebración".

También se perciben tanto en el álbum, como en su universo estilístico así como en el directo, referencias audiovisuales que van desde Juan Antonio Bardem a David Lynch, constituyendo el cine una gran fuente de inspiración para su proyecto.

Las entradas están disponibles en preventa (https://entradas.picarotoledo.com/web/?menu=1162&pagina=entr...) y en la misma sala.