El eclipse solar total que se verá desde Cuenca en agosto ya cuenta con una comisión para preparar la cita

El Ayuntamiento de Cuenca ha constituido oficialmente la Comisión 'Eclipse Cuenca 2026', un grupo de trabajo cuyo objetivo es "coordinar todo lo relacionado" con el gran eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto de 2026 y que va a ser visible en su totalidad desde la ciudad, ha subrayado la concejala de Turismo, Patrimonio Histórico y Comercio, Marta Tirado.

Se incluye en el mismo a representantes de distintas áreas municipales, así como instituciones científicas o representantes del sector turístico, educativo y cultural.

De hecho, en la sesión constitutiva ha participado el presidente de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE), miembro de la Comisión Nacional del Eclipse y presidente de AstroCuenca, Joaquín Álvaro, quien ha expuesto los restos y oportunidades que este acontecimiento supone, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"La Comisión nace para anticipar y organizar con tiempo todos los aspectos necesarios, desde la seguridad ciudadana y la gestión de visitantes hasta la divulgación científica, la promoción turística y la participación vecinal", ha subrayado Marta Tirado, indicando que algunos de las acciones a preparar son la localización de espacios de observación o la coordinación con los cuerpos de seguridad.

Y es que, a juicio de la concejala de Turismo, "Cuenca se convertirá ese día en punto de referencia internacional y con esta Comisión queremos que el eclipse sea no sólo un espectáculo natural sino también una oportunidad de proyección para nuestra ciudad".