Ecologistas en Acción traslada su oposición al proyecto de ToroVerde apuntando al impacto ambiental y el consumo de agua

CUENCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción ha trasladado su oposición al proyecto de ToroVerde en la provincia de Cuenca, argumentando "insostenibilidad del macroproyecto" y presentando un batería de alegaciones que apuntan a la ocupación de un monte de utilidad pública, las cortas y despeje de la vegetación, y el derroche de agua en la Sierra de Bascuñana.

Según la organización, su posición es "la opción cero" consistente en "no llevar a cabo el proyecto", aunque "seguirán trabajando para minimizar en lo posible" las "fuertes afecciones" del proyecto. Por este motivo, han presentado una batería de alegaciones entre las que se encuentra la ausencia de información sobre las características constructivas, dimensiones, materiales, cimentaciones o apoyos del trazado de tirolinas en el Monte de Utilidad Pública, según ha trasladado Ecologistas en un comunicado.

Además, han apuntado que en la documentación no aparece el expediente de compatibilidad ni la 'Memoria del ingeniero jefe' tal y como se recoge en el artículo 169 del Reglamento de Montes.

También indican que el proyecto va a suponer la tala de un número indeterminado de especímenes forestales "en una sierra plagada de hábitats de interés comunitario: sabinares de sabina negral, enebrales, guillomares y un largo etcétera", así como de especies incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas como la planta Euphorbia nevadensis.

Aunque en el estudio ambiental del proyecto se menciona una serie de medidas preventivas y compensatorias, los ambientalistas sostienen que la única manera de reducir el impacto es no realizar tan desproporcionada actuación.

CONSUMO 'DESPROPORCIONADO' DE AGUA

Otro de los grandes impactos del proyecto, según la organización alegante, es el consumo de agua. Según Ecologistas, la concesión solicitada a la Confederación Hidrográfica del Júcar es de 179.000 metros cúbicos, pero el consumo previsto a pleno rendimiento es de 182.000.

Esto se corresponde con un 5,3% del consumo anual de agua de la ciudad de Cuenca.

Dicho consumo se justifica en la presencia de 240 piscinas privadas al aire libre, parte de las 240 habitaciones de lujo que se contemplan, o en la existencia de un canal de 480 metros de longitud, 5 de ancho y un metro de profundidad que supone un consumo entre llenado, evaporación y reposiciones de 7.200 metros cúbicos de agua anuales.

"La finalidad de dicho canal no está lo suficientemente explicada, ya que existe además una piscina de 50 X 40 metros", han afirmado desde Ecologistas. "También existe un amplio sistema de regadío, cuando se supone que las plantas con que se tiene que repoblar serán plantas adaptadas a la sequía estival", han añadido.

"MODELO DESARROLLISTA E INSOSTENIBLE"

El presidente de Ecologistas en Acción de La Manchuela, Toni Jorge, ha reafirmado la oposición al proyecto, asegurando que el impulso de un "parque temático basado en el turismo masivo que llega en avión, AVE y transporte privado (hasta un millón de personas) no es la vía para afrontar la crisis ambiental y climática".

Según Ecologistas en Acción de la Manchuela, "se trata de privatizar el medio natural y de convertirlo en moneda de cambio, monetizar en suma la naturaleza, construir un resort de lujo y situarlo caprichosamente a mil doscientos cincuenta metros de altura, elevando el agua quinientos metros para que unas pocas personas (las que lo puedan pagar) puedan darse un baño con vistas al valle y para que los adictos a la adrenalina puedan satisfacer su deseo".