Ecologistas denuncian que la Junta incumple los protocolos por gripe aviar por no retirar cigüeñas muertas en Toledo

Archivo - Cigüeña blanca. - SEO/BIRDLIFE - Archivo

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado que la Consejería de Desarrollo Sostenible está "incumpliendo" los protocolos de retirada de aves afectadas por la gripe aviar, manifestando que tras más de un mes de que dieran inicio distintos episodios de mortalidad de aves por gripe aviar en la provincia, 15 ejemplares de cigüeñas blancas no han sido retirados de una zona de alta sensibilidad ambiental cercana al río Tajo en el término municipal de Albarreal de Tajo.

Tras la alerta recibida de personas que decían haber visto los ejemplares, Ecologistas en Acción ha podido comprobar que al menos 15 ejemplares de cigüeña blanca permanecen "muertos y en avanzado estado de descomposición" en una zona en la que ya habían estado retirando unas 40 aves los equipos de la Delegación de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, según ha informado la organización ecologista en nota de prensa.

Los ejemplares, afirman, están "plenamente a la vista" y en una zona que se supone bajo vigilancia de los servicios de la Consejería en Toledo dado los precedentes. Por ello, la no recogida de ejemplares "solo se explica por un incumplimiento flagrante de los protocolos de retirada de aves susceptibles de estar infectadas por gripe aviar, con las consecuencias que ello comporta en los riesgos para la sanidad animal y humana".

Ecologistas en Acción de Toledo ha preguntado a la Consejería de Desarrollo Sostenible si los protocolos han cambiado, a lo que se ha respondido que no y que se les dé traslado de la información, cosa que ya se ha hecho.

La asociación recuerda que hace unos días en la Comunidad de Madrid se han localizado del orden de 500 cigüeñas blancas muertas y que la situación en relación al control de la enfermedad todavía no se puede dar como superada.

Se da la circunstancia también de que, aunque se diferencien en el grado de letalidad, los episodios de muertes de cigüeñas en Toledo y Madrid tienen un importante factor común, la "cercanía e inadecuada gestión de los vertederos de los ecoparques a los que se asocia la presencia multitudinaria de estas aves".

En el caso del de Toledo, se observa una gran cantidad de materia orgánica "indebidamente gestionada" en el vertedero de Dehesa Aceituno, lo que "atrae a miles de aves, principalmente cigüeñas y gaviotas, que crean dormideros en su entorno, en los cuales el contagio es más fácil y potencialmente más mortal".

Ecologistas en Acción de Toledo reclama la retirada "urgente" de los ejemplares muertos y el "estricto" cumplimiento de los protocolos de manejo de aves enfermas o muertas, retirándolos del terreno para que no se conviertan en focos de infección.

Por último, la asociación emplaza a la Consejería de Desarrollo Sostenible a que dé una explicación de esta mala praxis y que depure las responsabilidades a que hubiera lugar.