Los ecos de 'Stranger Things' llegan este sábado al 'Sefarad' para contribuir al viaje de fin de curso del 'San Lucas'

Cartel de la obtra 'San Lucas Things' que el alumnado del colegio de Toledo representan el sábado en el IES 'Sefarad'. - FAMILIA DEL CEIP 'SAN LUCAS Y MARÍA'

TOLEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Aunque el Toledo de los últimos años dista mucho de parecerse al pueblo ficticio de Hawkins, escenario principal de 'Stranger Things', el alumnado de 6º de 'San Lucas y María' también ha vivido una serie de experiencias poco habituales, que podrían asemejarse a las de los protagonistas de esta exitosa serie.

La pandemia, una nevada histórica o un gran apagón han llevado a los veteranos de este colegio toledano a habitar casi en una distopía que han recogido en la obra de teatro 'San Lucas Things', que van a poner en escena a partir de las 12.30 horas de este sábado, 23 de mayo. Será en el IES 'Sefarad', centro de Secundaria que les acogerá a partir de septiembre.

La entrada tendrá un coste de 5 euros e incluye una consumición. Los menores de 6 años entrarán gratis. Habrá comida y bebida a precios populares y un karaoke para rematar la fiesta, según informan a Europa Press la organización.

Con esta jornada, las familias 'sanluqueñas' ponen el broche de oro a las diferentes actividades que han llevado a cabo a lo largo del año para abaratar el coste del viaje, a fin de que todos los integrantes del grupo puedan disfrutar de este rito de paso con el que cerrarán su etapa de Primaria.

Con ese objetivo, han vuelto a aglutinar a una legión de comercios del Casco Histórico, reeditando la rifa con la que el único colegio público de la parte antigua de Toledo hace barrio.

Así, los compradores de los boletos de este sorteo, además de optar a un sinfín de premios de ropa, estética, ocio, restauración o alimentación, contribuirán a que este grupo de escolares rematen esta etapa educativa con una experiencia que no olvidarán en la vida: su viaje a Tarragona y Valencia.

No es la primera vez que el alumnado de esta comunidad de aprendizaje sale de las aulas para visibilizar la labor colectiva que desde hace años viene desarrollando. Muestra de ello es el tradicional mercadillo, organizado por el AMPA, que se ha convertido en un clásico que llena de música, juegos y solidaridad la céntrica plaza del Salvador, todo un ejemplo de que en el viejo barrio toledano, entre la vorágine turística, sigue latiendo actividad vecinal.