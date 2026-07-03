Ecovidrio y Gobierno de C-LM negocian un convenio marco para la recogida selectiva de vidrio en la región

Encuentro con Ecovidrio en la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto a la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, ha mantenido en Toledo una reunión de trabajo con representantes de Ecovidrio para continuar avanzando en la negociación del convenio marco de colaboración para la gestión de los residuos de envases de vidrio en Castilla-La Mancha, en representación de las entidades locales de la región.

Durante la reunión, a la que ha asistido por parte de Ecovidrio su director general, José Manuel Núñez-Lagos y otros representantes de la entidad, se ha analizado la situación de Castilla-La Mancha en relación con los objetivos establecidos por el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, así como las necesidades específicas de una Comunidad Autónoma con una amplia extensión territorial, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La consejera Mercedes Gómez ha destacado que "desde el Gobierno regional estamos trabajando para que el futuro convenio marco responda adecuadamente a las necesidades reales de nuestros ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, garantizando una financiación ajustada a los costes efectivos de la recogida y gestión de los residuos de envases de vidrio".

Gómez ha señalado además que "nuestro objetivo es seguir incrementando la recogida selectiva y el reciclaje de vidrio en Castilla-La Mancha, en línea con los compromisos recogidos en el Plan Regional de Prevención y Gestión de Residuos 2030, reforzando la colaboración con Ecovidrio para avanzar hacia una economía cada vez más circular".

En este sentido, ha explicado que la negociación está registrando avances significativos y ya está entrando en la fase final. "Desde la Dirección General de Economía Circular estamos liderando estas negociaciones en representación de las entidades locales de Castilla-La Mancha y valoramos positivamente los avances producidos que permiten acercar posiciones y avanzar hacia un acuerdo satisfactorio para todas las partes", ha indicado.

Asimismo, durante el encuentro se ha abordado la necesidad de reforzar la red de recogida selectiva mediante una mayor dotación y distribución de contenedores en el conjunto del territorio regional, con especial atención a los municipios rurales, para facilitar la participación ciudadana y mejorar los resultados de recuperación de envases de vidrio. Y también se puso de manifiesto la necesidad de dotar de mayores recursos al sector Horeca.

La consejera ha subrayado que "la colaboración entre administraciones, entidades locales y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (Scrap) es fundamental para alcanzar los objetivos ambientales que marca la normativa europea y estatal y para seguir mejorando los servicios que se prestan a la ciudadanía".

Finalmente, ambas partes han coincidido en destacar el clima de colaboración existente durante las negociaciones y han mostrado su voluntad de seguir trabajando de forma conjunta para que la firma del convenio marco pueda materializarse próximamente, permitiendo consolidar nuevas actuaciones que favorezcan una gestión más eficiente y sostenible de los residuos de envases de vidrio en la región.