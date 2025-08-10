La V edición de PielaRock homenajea a Extremoduro y a Platero y Tú el 16 de agosto en El Real de San Vicente - PIELAROCK

La V edición del Festival Pielarock de El Real de San Vicente rinde tributo el próximo 16 de agosto a dos de las bandas más añoradas y que más influencia han tenido en grupos posteriores, como son Extremoduro y a Platero y Tú.

En un año en el que se cumple el 29 aniversario de la gira que protagonizaron ambas bandas en 1996 y que concluyó con dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, BriBriBliBli harán suyas las canciones que encumbraron a Extremoduro y a su líder, voz y compositor Robe en solitario como una de las bandas y autor más personales y con mayor éxito del rock español, ha informado la organización en nota de prensa.

El repertorio abarcará todas las etapas de Iniesta, desde 'Rock Transgresivo', de 1996 hasta 'Se nos lleva el aire', de 2023. Los Platero honrarán el legado de la formación comandada por Fito Cabrales e Iñaki Uoho, dando buena cuenta de los 8 Lps que editaron los de Bilbao.

Su única actuación en la comarca de Talavera fue en septiembre de 1992 en la Caseta de la Juventud de las ferias talaveranas. También Extremoduro pisó ese escenario en dos ocasiones. La primera en septiembre del 89 y la segunda en el mismo mes de 1991. La extensísima gira del superventas 'Agila', de 1996, les traería de nuevo a la Ciudad de la Cerámica.

Rock and Bikes llevarán al directo clásicos del rock internacional de bandas como Queen, ZZ Top o U2. La oferta gastronómica correrá a cargo de El Círculo, proyecto comandado por el Chef Carlos Maldonado.

Los asistentes a Pielarock 2025 podrán degustar sus hamburguesas inspiradas en los siete pecados capitales, mientras Fernando Rejón, Dj talaverano bajo el alías de 2cero3 y responsable del espacio Ritmos Cercanos en la Cadena SER, pinchará una cuidada selección de himnos del rock español de todas las épocas.

Las entradas para el festival ya se pueden adquirir en los siguientes establecimientos de El Real de San Vicente: Bar de Harry, Piscina de El Castañar, Cervecería-Hamburguesería Larry y Bar La Plaza y en taquilla el 16 de agosto.

En su organización colaboran el Excelentísimo Ayuntamiento de El Real de San Vicente, Pipe Instalaciones Eléctricas, Restaurante Casa Wimba y el blog musical Mi Chambergo de Entretiempo.