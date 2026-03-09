La edición de Primavera de la Feria de Artesanía de C-LM se celebrará en Albacete y no en Bayona como estaba previsto

Archivo - Artesanos de Castilla-La Mancha - JCCM - Archivo

ALBACETE 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición de Primavera de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha se celebrará en Albacete y no en Bayona (Francia) como estaba previsto, tal y como ha avanzado este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page.

El jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio en la localidad de Cabanillas del Campo (Guadalajara) donde ha inaugurado el nuevo centro de salud.

"Vamos a cambiar el destino (de la feria) para que sea en Albacete" por "el simple hecho de que en Francia les pasa como a nosotros, no dejan de estar nunca en elecciones y no queremos ni estorbar nosotros, ni que nos estorben a nosotros los procesos electorales franceses".

Si a eso se le suma la inestabilidad política general, ha abundado García-Page, "hemos preferido optar por algo que estoy seguro a los propios artesanos les encanta porque en Albacete habrá éxito seguro".