Educación eximirá a los docentes interinos presentarse al examen para continuar en la bolsa de trabajo, según sindicatos

TOLEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha eximirá a los docentes interinos la presentación obligatoria al examen de oposición como requisito para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo. Una medida negociada en Mesa Sectorial tal y como han informado en sendas notas de prensa CSIF y Anpe.

De su lado, el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, subraya que "este paso responde a la necesidad de proteger la estabilidad laboral y reconocer la experiencia acumulada de un colectivo amplio de docentes interinos". "Se trata de un avance de gran calado que supone un cambio profundo en las condiciones de permanencia en bolsas y que responde a una reivindicación histórica de CSIF, mantenida curso tras curso con coherencia y perseverancia y que finalmente ve la luz".

Esta mejora beneficiará a los más de 10.300 interinos docentes que hay en Castilla-La Mancha, de acuerdo a los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas que edita el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.

La temporalidad en Castilla-La Mancha alcanza el 32%, lo que significa que prácticamente uno de cada tres docentes es interino. Por ello, "desde CSIF valoramos este paso como una victoria colectiva del profesorado interino, fruto del trabajo sindical serio y continuado". "Seguiremos defendiendo mejoras reales que aporten estabilidad, dignidad profesional y seguridad jurídica a todo el personal docente, y entre ellas queda convocatorias más amplias para reducir la temporalidad y el cobro del verano", señala Martínez.

Por su lado, ANPE ha valorado "muy positivamente" la modificación de la Orden que regula las bolsas de trabajo del personal funcionario interino docente no universitario, presentada por la Consejería de Educación, que permitirá mantenerse en la bolsa ordinaria de interinidades sin la obligatoriedad de presentarse a las oposiciones.

Gracias a esta medida, la Consejería regulará la no obligación de concurrir a las oposiciones. De este modo, todo aspirante de la bolsa ordinaria que presente la solicitud de participación se mantendrá automáticamente en la bolsa, con independencia de que finalmente se presente o no a las pruebas.

Esta modificación, según el sindicato, evita situaciones "injustas", elimina trámites innecesarios y aporta seguridad jurídica, simplicidad administrativa y equidad, al no ser necesario realizar desplazamientos, regular ni justificar causas sobrevenidas como enfermedad, accidente, embarazo u otras circunstancias imprevistas.