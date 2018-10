Educación trabaja en otro Plan de Infraestructuras que contemplará nuevos centros y reformas en escuelas rurales

Publicado 12/07/2018 13:51:25 CET

TOLEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha avanzado que el Ejecutivo regional ya se encuentra redactando un segundo Plan de Infraestructuras Educativas que contempla, entre otros extremos, la construcción de nuevos centros en localidades que por su crecimiento poblacional lo requieren, así como mejoras en las escuelas rurales, sobre todo orientadas a la cobertura de sus espacios deportivos.

Así lo ha puesto de manifiesto desde la tribuna de oradores en las Cortes regionales en el transcurso de un debate general sobre las condiciones del fin de curso escolar en la Comunidad Autónoma, donde ha insistido en que la región "se merece" un segundo plan de este tipo.

Entre otros asuntos, ha puesto el acento además en que su departamento está en colaboración con Transparencia Internacional en materia de contratación pública y también en la redacción de proyectos de infraestructuras, como es el caso del Centro de Educación Especial de Hellín (Albacete) o el gimnasio del colegio de la localidad de Mariana (Cuenca).

Haciendo un análisis del trabajo realizado en materia educativa este curso, ha recordado la reducción de una hora lectiva para el profesorado instaurada a principio de curso o la recuperación de convocatorias de oposiciones para docentes, ritmo "roto inexplicablemente la pasada legislatura".

Ha sido aquí dónde ha reparado en las críticas por la baja tasa de aprobados, recordando que hay una norma estatal que rige los procesos selectivos y argumentando que se ha conseguido facilitar la realización de las pruebas.

Abundando en materia de recursos humanos, ha insistido en que no se ha cesado a ningún interino que haya estado contratado desde el 1 de junio y se han asumido las indemnizaciones preceptivas en todos los demás casos, "atendiendo a lo acordado en las mesas sectoriales".

Felpeto ha celebrado otros extremos como las becas comedor o la puesta en marcha del proyecto piloto de implantación de nuevas tecnologías, extremo sobre el cual dará explicaciones en Comisión Parlamentaria en el mes de septiembre. En todo caso, sí ha aclarado que 64 centros han solicitado adherirse para los cursos de quinto y sexto de Primaria y una quincena de centros más lo ha hecho para primero de la ESO.

Este programa, ha apuntado, pasa por el reparto de tablets a alumnos y profesiones, además de una pizarra digital en las aulas.

PODEMOS: "SE ECHA DE MENOS UN MODELO EDUCATIVO"

La diputada de Podemos, María Díaz, que ha sido la encargada de iniciar el debate en nombre de su Grupo Parlamentario, ha pedido al PP "no quedarse en un debate apocalíptico" como en su opinión suele hacer, y le ha reclamado "propuestas para que el próximo curso escolar sea mejor".

En su opinión, la política educativa es una herramienta "de primer orden", y por ello su partido "siempre defenderá una educación pública de calidad, universal y laica, que asegure en primer lugar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía y que refuerce el desarrollo de una actitud crítica en el conjunto de la sociedad".

Por ello, "es necesario entender que la inversión en educación no es un gasto" y "poner a las instituciones al servicio de la ciudadanía, dando voz a las necesidades de toda la Comunidad Educativa".

"Debemos implementar políticas que hagan frente a la mayor amenaza para el sector, como son los procesos de mercantilización y de privatización en todos sus niveles", ha abogado.

En este punto, ha dicho que "se echa de menos un modelo educativo en esta región", un modelo que "a día de hoy y una vez finalizado el curso, da la sensación de que todavía no existe".

"No tenemos un modelo general de educación para Castilla-La Mancha y por eso continuamente hablamos de otra cosa. No hemos tenido todavía un debate en profundidad sobre cómo vamos a contribuir a él", ha lamentado, si bien ha reconocido un "esfuerzo notable" por parte del Gobierno. "Pero no nos conformamos con menos de un sobresaliente. Aunque progresan adecuadamente, a nuestro juicio, todavía necesitan mejorar", ha considerado.

Ha pedido mantener la congelación presupuestaria para la educación concertada, al tiempo que ha criticado al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, que no se hayan dado pasos hacia la disminución de las horas lectivas de Religión.

PSOE CELEBRA LOS AVANCES EN LA MATERIA.

El parlamentario del Grupo Socialista Fausto Marín ha celebrado algunas de las políticas en materia de educación puestas en marcha esta legislatura, como la recuperación del pago del verano a los profesores interinos que empezaron a trabajar el 1 de septiembre o la recuperación de plantillas docentes.

Abundando en las ofertas de empleo público en el sector educativo, ha recordado las 750 plazas de maestros convocadas. "Cuando termine esta legislatura habrá 2.800 funcionarios de carrera más en la región. 2.800 trabajadores más. Eso hay que ponerlo en valor y eso es lo que hace un Gobierno socialista", ha apostillado.

Otro de los extremos que Marín ha puesto en valor es el Plan de Infraestructuras que sigue su curso durante este mandato, celebrando la construcción de nuevos centros educativos y la reforma de varios colegios.

"Creo que, efectivamente, estamos consiguiendo un objetivo, que era el de erradicar las aulas prefabricadas en el territorio de esta región. En este año han sido 36. Si le preguntásemos al PP cuántas erradicó, la respuesta sería: 'Cero Cospedalero'", ha insistido, añadiendo que "nunca hubo un plan" para acabar con este tipo de aulas.

Ayudas para becas comedor y más de 75.000 ayudas para material escolar son otras de las políticas que Marín ha querido acentuar de los tres años del PSOE al frente del Gobierno regional.

PP: "LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA"

Por parte del Grupo Popular ha sido Claudia Alonso quien ha tomado la palabra, y ha recordado en su intervención que el curso escolar "arrancó con miles de niños sin clase" porque "no había docentes que les atendieran".

"Y lo que mal empieza, mal acaba, y así hemos terminado. Comenzó el curso con una pésima gestión, con 500 docentes menos y con tres colegios públicos cerrados, y así ha seguido", ha lamentado.

Según sus datos, Castilla-La Mancha es la región "con más tasa de precariedad" entre los docentes, "con una de las tasas de abandono escolar más alta" y con "ratios ilegales".

Otra de las críticas de los 'populares' versa sobre el cobro del verano por parte de los profesores interinos, ya que consideran que no todos los que deben cobrarlo lo van a hacer.

Además, sobre las oposiciones para docentes, ha recordado que el sindicato UGT ha criticado el proceso selectivo que ha dejado fuera de la carrera por una plaza a un gran número de aspirantes.

RESOLUCIÓN DEL PP RECHAZADA

El PP ha presentado una propuesta de resolución que pedía desautorizar al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, por el reto lanzado a los profesores interinos que reclamaban cobrar el verano. Igualmente, pedían poner en marcha las medidas necesarias para cumplir la ley "y dejar de ser la única región de España con ratios ilegales".

Pedía igualmente un nuevo decreto de bilingüismo y evitar las contrataciones "precarias" de profesores en la Comunidad Autónoma. Esta propuesta de resolución ha sido rechazada por los votos en contra de PSOE y Podemos.