Elche de la Sierra acoge una capacitación de servicios de emergencias ante eventos causados por el cambio climático

Jornada de formación en Elche de la Sierra. - JCCM

ALBACETE 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha continuado en la localidad de Elche de la Sierra (Albacete) con las acciones de formación y capacitación relacionadas con el desarrollo del Plan PIMA Cambio Climático, que se van a desarrollar durante este año en las cinco provincias de la región y que están dirigidas a ayuntamientos y a agrupaciones de Protección Civil; con el objetivo de fomentar y apoyar la adaptación y mitigación frente al cambio climático en entorno urbanos y periurbanos.

Concretamente, la Casa de la Cultura acoge el curso específico sobre las estrategias y acciones preventivas que permitan limitar riesgos y daños ante el riesgo y/o episodios de inundaciones. Tras la realizada a finales de mayo en Cabanillas del Campo (Guadalajara), en esta segunda actuación ha asistido el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig.

Como ponentes han participado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Castilla-La Mancha, Luis María Bañón; el Doctor en Geografía por la Universidad de Valencia y especialista en el riesgo de inundaciones, Iván Portugués; y la Técnico de Protección Civil de la Delegación Provincial de Albacete, Isabel Ramírez, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En estas sesiones se está abordando el riesgo de inundación desde el punto de vista de protección civil, acercando a los presentes las herramientas para el conocimiento de los riesgos y la gestión de las emergencias. La jornada se ha dividido en tres bloques: el primero para presentar esta edición; el segundo centrado en la meteorología y el cambio climático; y un tercero sobre inundaciones.

En concreto, participan en este encuentro una veintena de personas, mayoritariamente voluntarios y jefes de agrupaciones de Protección Civil de diversas localidades de la provincia de Albacete, como Iniesta, la capital, Casas-Ibañez, Yeste, Caudete, Ontur, Fuente-Álamo, Letur y Molinicos.

PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS GENERALES DE LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El director general de Protección Ciudadana ha explicado que los objetivos principales de esta formación son proporcionar los conocimientos generales de las consecuencias del cambio climático, conocer las implicaciones en las situaciones de emergencia derivadas de fenómenos meteorológicos adversos (concretamente inundaciones) y desarrollar, gestionar e implementar medidas de anticipación y prevención en su ámbito.

En relación con los contenidos impartidos, se pretende sacar más partido a la información meteorológica en emergencias, conocer los fenómenos meteorológicos de mayor impacto en Castilla-La Mancha, la interpretación útil para decidir con relación a predicciones y avisos, la tendencia y los efectos sobre el riesgo de cambio climático, y el uso operativo de la información meteorológica oficial.

En el caso concreto del riesgo por inundaciones se han explicado los conceptos básicos, como crecida, periodo de retorno o tipos; el riesgo de inundación en España, los factores de formación de éstas, el cambio climático como factor agravante, las tipologías de espacios inundables, o los impactos naturales y humanos.

La siguiente sesión de formación se trasladará a la provincia de Ciudad Real y se ofrecerá ya en el mes de octubre.