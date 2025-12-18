Elma Saiz visita el centro logístico de Amazon en Illescas que ha colaborado en inserción laboral de personas refugiadas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz ha visitado el centro logístico de Amazon en Illescas (Toledo). - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz ha visitado el centro logístico de Amazon en Illescas (Toledo), donde se ha desarrollado el proyecto piloto impulsado por el Ministerio de Inclusión y en el que participa la empresa para la inserción laboral de personas refugiadas.

Actualmente, nueve personas refugiadas cuentan ya con un contrato indefinido a jornada completa en esta planta, y el éxito del programa, en el que también colaboran Cruz Roja Española, Tent España y Accem, ha llevado a Amazon a replicarlo en sus centros de Zaragoza y El Far d'Empordà (Girona), ha informado el Ministerio en nota de prensa.

"Hoy es de los días en los que la política, con mayúsculas, cobra sentido. Nueve historias de éxito, nueve vidas, nueve familias que tienen otra oportunidad que parecía imposible. Un programa que nos debe hacer sentir orgullosos, pero, sobre todo, ambiciosos para que estas historias puedan multiplicarse gracias a la colaboración institucional, a la solidaridad, a no perder nuestra humanidad", ha declarado Saiz.

EMPLEO COMO PALANCA DE INTEGRACIÓN

Durante la visita, la ministra ha mantenido un encuentro con las personas refugiadas y solicitantes de asilo que participan en el programa. Una conversación en la que ha escuchado el relato de cómo fue su llegada a España y lo que supone acceder a un empleo estable tras un proceso de acogida marcado por la incertidumbre.

Todos ellos han coincidido en señalar que programas como este representan una oportunidad real para rehacer sus vidas, recuperar la dignidad y contribuir activamente a la sociedad que les acoge.

"El empleo es la palanca más poderosa de integración y cuando una persona refugiada accede a un trabajo, deja de ser únicamente destinataria de apoyo para convertirse en protagonista de su propio futuro", ha asegurado la ministra durante su intervención.

PROYECTO PILOTO

En mayo de 2024 se inició el proyecto piloto en uno de los centros logísticos de Amazon en Illescas (Toledo), con una fase de formación pre laboral y un refuerzo de español de cien horas. Nueve de los participantes han pasado a formar parte de la plantilla de la compañía a jornada completa. Tras la buena acogida de esta primera iniciativa, Amazon ha propuesto replicar la iniciativa en sus centros logísticos de Zaragoza y El Far d'Empordà.

Así, en el mes de noviembre comenzó una etapa de contratación a tiempo parcial que funciona como periodo formativo para 44 personas. En el nuevo programa toman parte 14 mujeres y, además, se amplía la variedad de nacionalidades, contando con personas procedentes de Mali, Afganistán, Mauritania, Colombia, Palestina, Venezuela, Níger y Senegal.

En palabras de Marco Baggio, director general de Operaciones de Amazon en España, ha destacado: "En Amazon creemos que los mejores equipos y lugares de trabajo nacen cuando integramos todas las perspectivas y experiencias posibles. Nuestra plantilla en España está formada por personas de más de 100 nacionalidades diferentes, y treinta de cada cien empleados vienen de otros países. Este proyecto ejemplifica lo que podemos lograr cuando gobierno, empresa privada y tercer sector trabajamos unidos por un objetivo común".

Dentro de esta línea de actuación del Ministerio -centralizada desde la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional-, entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, son 46 las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional contratadas, ya que además de Amazon, existen otros proyectos de inserción laboral suscritos, como los de Ikea (12 personas) o Grupo Cobra (19 personas).

CONSOLIDACIÓN DE LA INSERCIÓN

De este modo, como ha subrayado la ministra, los programas de formación y empleo para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional desarrollados por la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional (DGAHSAPI), continúan su desarrollo, "consolidando la inserción de las personas refugiadas en el mercado laboral de nuestro país", dijo.

Las actuaciones para favorecer la empleabilidad de personas destinatarias del sistema de acogida de protección internacional recogidas en el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, tiene entre sus objetivos el favorecer la adquisición gradual de autonomía de las personas destinatarias, teniendo en cuenta sus necesidades de acogida e inclusión sociolaboral.